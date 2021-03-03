Користувач платформи Reddit показав складний трюк у відеогрі CS:GO. Такий оригінальний рух допоміг йому ліквідувати ворога, а його команді виграти ножовий раунд.

На платформі Reddit дуже популярним став пост геймера із нікнеймом Rngd-, який показав яскраву розв'язку ножового раунду. Це відео стало найпопулярнішим у розділі Counter-Strike: Global Offensive за останній місяць: майже 24 тисячі вподобань та 360 коментарів.

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Чималій кількості геймерів вже набридли класичні проблеми змагальних матчів у CS:GO. Тому користувачі грають на різноманітних додаткових кіберспортивних платформах. У таких сервісів чимала кількість переваг, а популярність їх лише зростає. Герой цього матчу проводив звичайний ножовий раунд на одній з таких платформ.

Нагадаємо, що переможець ножового раунду може вибрати стартову сторону своєї команди (терористи чи спецвійська). На деяких мапах це може стати суттєвою перевагою, а такий спосіб визначення можна назвати справедливим. Зазначимо, що матч між цими бразильськими командами проходив на мапі Inferno.

Спецвійська у рамках цього раунду залишилися у комфортній ситуації 3 на 1. Щоправда, гравці швидко показали відсутність дисципліни й побігли на терориста по одному. Останній дуже швидко ліквідував двох опонентів, а також залишився у ситуації 1 на 1. Також у терориста була перевага у HP (100 на 45), тому він став фаворитом, а також мав взяти цей клатч.

Терорист одразу погнався за своїм суперником, але такого трюку від спецпризначенця не очікував ніхто. Останній відштовхнувся від бочки, перескочив терориста, а також прямо у польоті завдав вирішального удару в спину. Спершу навіть важко повірити, що це трюк з відеогри CS:GO, а терорист навряд чи одразу зрозумів, що взагалі сталося. Зазначимо, що з його камери трюк також виглядає вражаюче.

Гравцям на сервері також сподобався такий стрибок, а переможці вибрали сторону спецвійськ. Пропонуємо вам також ознайомитися з емоціями гравців та стрімера, який виконав цей трюк.

Приголомшливий трюк у відеогрі CS:GO – відео

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Приголомшливий трюк у CS:GO та емоції учасників – відео