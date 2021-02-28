Комічним відео поділився гравець у CS:GO на відомій платформі Reddit. Геймер проводив раунд без основної зброї, але отримав неочікувану допомогу у цікавому місці.

На відомій платформі Reddit набуває популярності пост користувача із нікнеймом MadoxCS01. Геймер показав неочікуваний подарунок, який він отримав граючи змагальний матч. Користувачі Reddit оцінили пост геймера: майже 11 тисяч вподобань, а також 140 коментарів лише за один день.

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Геймер із нікнеймом MadoxCS01 проводив звичайний змагальний матч на мапі Inferno. Його команда програвала, а 26 раунд міг стати вирішальним у цій грі. Щоправда, здається, команда геймера не мала особливих фінансів, але чомусь все одно вирішила закупитися у такий важливий момент. Їх девайси важко назвати оптимальними, а також майже не було гранат.

Команда терористів вирішила вийти на точку B, але їх ідея повністю провалилася, а гравці захисту залишилися у більшості. MadoxCS01 вирішив допомогти своїм союзникам стримати вихід на цю точку. Він грав лише із Desert Eagle, а також зберіг осколкову гранату. ЇЇ він кинув у сторону потенційного місцезнаходження суперників, а потім зайшов у церкву. Саме у цей момент він й отримав неочікувану допомогу із небес: майже йому на голову прилетіла снайперська гвинтівка AWP.

Звісно, такий презент був дуже доречним, бо у гравця був лише пістолет у руках. Щоправда, навіть допомоги від вищих сил виявилося недостатньо, бо його команда примудрилася віддати навіть такий раунд.

Співпадіння дуже цікаве та комічне, але йому є зовсім логічне пояснення: вибух осколкової гранати від MadoxCS01 підкинув AWP дуже високо у повітря, а приземлилася гвинтівка лише у церкві. Напевно, MadoxCS01 міг би пожартувати, що так все й планував. Звісно, гранати часто відкидають різноманітні девайси, проте, у цій ситуації зійшлося одразу чимало неочікуваних факторів.

Неочікуваний презент для MadoxCS01 – відео

Детальний розбір цього моменту – відео

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