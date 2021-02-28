Комичным видео поделился игрок в CS:GO на известной платформе Reddit. Геймер проводил раунд без основного оружия, но получил неожиданную помощь в интересном месте.

На известной платформе Reddit набирает популярность пост пользователя с никнеймом MadoxCS01. Геймер показал неожиданный подарок, который он получил играя соревновательный матч. Пользователи Reddit оценили пост геймера: почти 11 тысяч лайков, а также 140 комментариев всего за один день.

Читайте также Вспоминаем школьный курс: во вьетнамском экзамене по математике нашли интересный вопрос о CS:GO

Геймер с никнеймом MadoxCS01 проводил обычный соревновательный матч на карте Inferno. Его команда проигрывала, а 26 раунд мог стать решающим в этой игре. Правда, кажется, команда геймера не имела особых финансов, но почему-то все равно решила закупиться в такой важный момент. Их девайсы трудно назвать оптимальными, а также почти не было гранат.

Команда террористов решила выйти на точку B, но их идея полностью провалилась, а игроки защиты остались в большинстве. MadoxCS01 решил помочь своим союзникам сдержать выход на эту точку. Он играл только с Desert Eagle, а также сохранил осколочную гранату. Ее он бросил в сторону потенциального местонахождения соперников, а потом зашел в церковь. Именно в этот момент он и получил неожиданную помощь с небес: почти ему на голову прилетела снайперская винтовка AWP.

Конечно, такой презент пришелся очень кстати, потому что у игрока был только пистолет в руках. Правда, даже помощи от высших сил оказалось недостаточно, так как его команда умудрилась отдать даже такой раунд.

Совпадение очень интересное и комическое, но ему есть совсем логичное объяснение: взрыв осколочной гранаты от MadoxCS01 подбросил AWP очень высоко в воздух, а приземлилась винтовка только в церкви. Наверное, MadoxCS01 мог бы пошутить, что так все и планировал. Конечно, гранаты часто отбрасывают различные девайсы, однако, в этой ситуации сошлось сразу много неожиданных факторов.

Неожиданный презент для MadoxCS01 – видео

Детальный разбор этого момента – видео

Если видео не отображается, попробуйте выключить AdBlock.