Когда помогают высшие силы: игрок в CS:GO получил неожиданную поддержку с небес – видео
Комичным видео поделился игрок в CS:GO на известной платформе Reddit. Геймер проводил раунд без основного оружия, но получил неожиданную помощь в интересном месте.
Источник:Reddit MadoxCS01
На известной платформе Reddit набирает популярность пост пользователя с никнеймом MadoxCS01. Геймер показал неожиданный подарок, который он получил играя соревновательный матч. Пользователи Reddit оценили пост геймера: почти 11 тысяч лайков, а также 140 комментариев всего за один день.
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Геймер с никнеймом MadoxCS01 проводил обычный соревновательный матч на карте Inferno. Его команда проигрывала, а 26 раунд мог стать решающим в этой игре. Правда, кажется, команда геймера не имела особых финансов, но почему-то все равно решила закупиться в такой важный момент. Их девайсы трудно назвать оптимальными, а также почти не было гранат.
Команда террористов решила выйти на точку B, но их идея полностью провалилась, а игроки защиты остались в большинстве. MadoxCS01 решил помочь своим союзникам сдержать выход на эту точку. Он играл только с Desert Eagle, а также сохранил осколочную гранату. Ее он бросил в сторону потенциального местонахождения соперников, а потом зашел в церковь. Именно в этот момент он и получил неожиданную помощь с небес: почти ему на голову прилетела снайперская винтовка AWP.
Конечно, такой презент пришелся очень кстати, потому что у игрока был только пистолет в руках. Правда, даже помощи от высших сил оказалось недостаточно, так как его команда умудрилась отдать даже такой раунд.
Совпадение очень интересное и комическое, но ему есть совсем логичное объяснение: взрыв осколочной гранаты от MadoxCS01 подбросил AWP очень высоко в воздух, а приземлилась винтовка только в церкви. Наверное, MadoxCS01 мог бы пошутить, что так все и планировал. Конечно, гранаты часто отбрасывают различные девайсы, однако, в этой ситуации сошлось сразу много неожиданных факторов.
Неожиданный презент для MadoxCS01 – видео
Детальный разбор этого момента – видео
Counter-Strike: Global OffensiveРелиз этой видеоигры состоялся еще в августе 2012 года. Разработчиком выступила компания Valve, а игра вышла на различные платформы, но популярной стала лишь версия для PC. По жанру это шутер от первого лица, который геймплейно не отличается от предыдущих версий этой серии. Эта видеоигра является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин.
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