Пользователь платформы Reddit поделился неожиданным вопросом, с которым он столкнулся на экзамене. Дело в том, что его задача была посвящена видеоигре Counter-Strike: Global Offensive.

Жаркие обсуждения на известной платформе Reddit вызвал пост пользователя с никнеймом workerq1. Последний поделился интересной задачей из своего экзамена по математике во Вьетнаме. Геймеры потратили немало времени на решение этой задачи, но все же смогли найти правильный ответ.

Актуально У CS:GO есть талант: энтузиасты провели зрелищный конкурс прыжков в режиме Danger Zone – видео

Тестовая задача посвящена видеоигре CS:GO, а если точнее, то вероятности убийства из пистолета Desert Eagle. Вопрос следующий:

Геймер играет с Desert Eagle и сталкивается с соперником. Каждый выстрел, который он сделает, имеет 50% шанс поразить врага. Если выстрел точен, то также существует 20% вероятность выстрела в голову, который немедленно убьет цель. В противном случае для убийства соперника нужно 3 выстрела. Какова вероятность того, что игрок ликвидирует врага за 7 выстрелов?

Также есть такие варианты ответа:

75,625% 87,25% 85,125% 78,5%

На поиск правильного ответа геймеры потратили немало времени, правда, они уверены, что среди предложенных вариантов нет точной. Пользователи отметили, что задача не совсем правильно сформулирована, однако, у большинства получилось примерно 84%. Наверное, ответ в 85,125% и можно считать правильным.

В общем пользователям платформы Reddit понравился такой креативный вопрос, а также они похвалили преподавателей из Вьетнама за оригинальность. Немалое количество геймеров успело пошутить, что надо было указать тикрейт или наличие читов у соперника. Популярным был ответ о 50%, потому что по результатам этой схватки выживет только ведь один. Однако, все игроки в CS:GO знают, что с этого девайса надо попадать первым, а также желательно в голову.

Отметим, что преподаватели, которые придумали эту задачу, что-то знают об этой видеоигре. В обойме Desert Eagle всего 7 патронов, а на средних дистанциях надо именно 3 выстрелы в тело, чтобы убить вражеского игрока.

Задача о CS:GO во вьетнамском тесте / workerq1

Если фото не отображается, попробуйте выключить AdBlock.