Вспоминаем школьный курс: во вьетнамском экзамене по математике нашли интересный вопрос о CS:GO
Пользователь платформы Reddit поделился неожиданным вопросом, с которым он столкнулся на экзамене. Дело в том, что его задача была посвящена видеоигре Counter-Strike: Global Offensive.
Источник:Reddit workerq1
Жаркие обсуждения на известной платформе Reddit вызвал пост пользователя с никнеймом workerq1. Последний поделился интересной задачей из своего экзамена по математике во Вьетнаме. Геймеры потратили немало времени на решение этой задачи, но все же смогли найти правильный ответ.
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Тестовая задача посвящена видеоигре CS:GO, а если точнее, то вероятности убийства из пистолета Desert Eagle. Вопрос следующий:
Геймер играет с Desert Eagle и сталкивается с соперником. Каждый выстрел, который он сделает, имеет 50% шанс поразить врага. Если выстрел точен, то также существует 20% вероятность выстрела в голову, который немедленно убьет цель. В противном случае для убийства соперника нужно 3 выстрела. Какова вероятность того, что игрок ликвидирует врага за 7 выстрелов?
Также есть такие варианты ответа:
- 75,625%
- 87,25%
- 85,125%
- 78,5%
На поиск правильного ответа геймеры потратили немало времени, правда, они уверены, что среди предложенных вариантов нет точной. Пользователи отметили, что задача не совсем правильно сформулирована, однако, у большинства получилось примерно 84%. Наверное, ответ в 85,125% и можно считать правильным.
В общем пользователям платформы Reddit понравился такой креативный вопрос, а также они похвалили преподавателей из Вьетнама за оригинальность. Немалое количество геймеров успело пошутить, что надо было указать тикрейт или наличие читов у соперника. Популярным был ответ о 50%, потому что по результатам этой схватки выживет только ведь один. Однако, все игроки в CS:GO знают, что с этого девайса надо попадать первым, а также желательно в голову.
Отметим, что преподаватели, которые придумали эту задачу, что-то знают об этой видеоигре. В обойме Desert Eagle всего 7 патронов, а на средних дистанциях надо именно 3 выстрелы в тело, чтобы убить вражеского игрока.
Задача о CS:GO во вьетнамском тесте / workerq1
Counter-Strike: Global OffensiveРелиз этой видеоигры состоялся еще в августе 2012 года. Разработчиком выступила компания Valve, а игра вышла на различные платформы, но популярной стала лишь версия для PC. По жанру это шутер от первого лица, который геймплейно не отличается от предыдущих версий этой серии. Эта видеоигра является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин.
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