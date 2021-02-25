Користувач платформи Reddit поділився неочікуваним питанням, з яким він зіткнувся на екзамені. Річ у тім, що його задача була присвячена відеогрі Counter-Strike: Global Offensive.

Палкі обговорення на відомій платформі Reddit викликав пост користувача із нікнеймом workerq1. Останній поділився цікавою задачею зі свого екзамену з математики у В'єтнамі. Геймери витратили чимало часу на вирішення цього завдання, але все ж таки змогли знайти правильну відповідь.

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Тестова задача присвячена відеогрі CS:GO, а якщо точніше, то ймовірності вбивства із пістолета Desert Eagle. Питання наступне:

Геймер грає із Desert Eagle та стикається з суперником. Кожен постріл, який він зробить, має 50% шанс вразити ворога. Якщо постріл точний, то також існує 20% ймовірність пострілу у голову, який негайно вб’є ціль. В іншому випадку для вбивства суперника потрібно 3 постріли. Яка ймовірність того, що гравець ліквідує ворога за 7 пострілів?

Також є такі варіанти відповіді:

75,625% 87,25% 85,125% 78,5%

На пошук правильної відповіді геймери витратили чимало часу, щоправда, вони впевнені, що серед запропонованих варіантів немає точної. Користувачі відзначили, що задача не зовсім правильно сформульована, проте, у більшості вийшло приблизно 84%. Напевно, відповідь у 85,125% й можна вважати за правильну.

Загалом користувачам платформи Reddit сподобалося таке креативне питання, а також вони похвалили викладачів із В'єтнаму за оригінальність. Чимала кількість геймерів встигла пожартувати, що треба було вказати тікрейт чи наявність чітів у суперника. Популярною була відповідь про 50%, бо за результатом цієї сутички виживе лише ж один. Проте, всі гравці у CS:GO знають, що із цього девайсу треба потрапляти першим, а також бажано у голову.

Зазначимо, що викладачі, які придумали цю задачу, щось знають про цю відеогру. В обоймі Desert Eagle всього 7 патронів, а на середніх дистанціях треба саме 3 вистріли у тіло, щоб вбити ворожого гравця.

Задача про CS:GO у в'єтнамському тесті / workerq1

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