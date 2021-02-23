CS:GO має талант: ентузіасти провели видовищний конкурс стрибків у режимі Danger Zone – відео
Ентузіасти вирішили провести у відеогрі CS:GO видовищний конкурс стрибків. Щоправда, учасники шоу використовували не зовсім традиційні методи.
Джерело:ютуб-канал Starbow Official
Counter-Strike: Global Offensive дуже популярна гра, щоправда, не всі режими цієї відеогри мають попит серед геймерів. Декілька років тому у CS:GO додали королівську битву Danger Zone. Але назвати її дуже популярною важко, проте, саме у цьому режимі іноді з'являються цікаві девайси та пристрої.
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У квітні 2019 року для режиму Danger Zone вийшло масштабне оновлення, у якому додали нову мапу та чимало цікавого. Проте, організаторів цього конкурсу найбільше зацікавили спеціальні відштовхуючі міни. З допомогою таких девайсів можна підстрибувати дуже високо, а також розганятися до високих швидкостей.
Усі учасники цього конкурсу повинні були придумати унікальну серію стрибків, а для цього вони отримали одразу 3 відштовхувальні міни. Також потрібно було вбити незвичайним методом бота, який стояв на скелі. Усі конкурсанти отримали лише 5 днів на тренування, а всі свої трюки вони виконували у прямому ефірі. Судді оцінювали точність виконання, а також видовищність стрибків.
Зазначимо, що учасники використали чималу кількість цікавих прийомів та їх трюки дійсно виглядають видовищно. Зрозуміло, що активно у цьому конкурсі використовувалася техніка серфінгу. Переможцем став шведський гравець із нікнеймом SID (на 09:50). Однією із мін він скинув бота у воду, а вже потім його ліквідував під час приземлення. Зазначимо, що це був лише перший епізод цього шоу, а вже найближчим часом може вийти нова серія.
Danger Zone має талант – відео
Counter-Strike: Global OffensiveВідеогра, яка вийшла ще у серпні 2012 року. Розробником виступила компанія Valve, а гра вийшла на різноманітні платформи, але популярною стала лише версія для PC. За жанром це шутер від першої особи, який геймплейно не відрізняється від попередніх версій цієї серії. У відеогрі є чимала кількість режимів, але найпопулярнішим став змагальний, у якому сходяться дві команди по п'ять гравців, а для перемоги треба "забрати" 16 раундів. Також CS:GO є однією з найпопулярніших кіберспортивних дисциплін.
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