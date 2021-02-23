Ентузіасти вирішили провести у відеогрі CS:GO видовищний конкурс стрибків. Щоправда, учасники шоу використовували не зовсім традиційні методи.

Counter-Strike: Global Offensive дуже популярна гра, щоправда, не всі режими цієї відеогри мають попит серед геймерів. Декілька років тому у CS:GO додали королівську битву Danger Zone. Але назвати її дуже популярною важко, проте, саме у цьому режимі іноді з'являються цікаві девайси та пристрої.

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У квітні 2019 року для режиму Danger Zone вийшло масштабне оновлення, у якому додали нову мапу та чимало цікавого. Проте, організаторів цього конкурсу найбільше зацікавили спеціальні відштовхуючі міни. З допомогою таких девайсів можна підстрибувати дуже високо, а також розганятися до високих швидкостей.

Усі учасники цього конкурсу повинні були придумати унікальну серію стрибків, а для цього вони отримали одразу 3 відштовхувальні міни. Також потрібно було вбити незвичайним методом бота, який стояв на скелі. Усі конкурсанти отримали лише 5 днів на тренування, а всі свої трюки вони виконували у прямому ефірі. Судді оцінювали точність виконання, а також видовищність стрибків.

Зазначимо, що учасники використали чималу кількість цікавих прийомів та їх трюки дійсно виглядають видовищно. Зрозуміло, що активно у цьому конкурсі використовувалася техніка серфінгу. Переможцем став шведський гравець із нікнеймом SID (на 09:50). Однією із мін він скинув бота у воду, а вже потім його ліквідував під час приземлення. Зазначимо, що це був лише перший епізод цього шоу, а вже найближчим часом може вийти нова серія.

Danger Zone має талант – відео