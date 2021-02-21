Блогер вирішив продемонструвати новий різновид чітів для відеогри CS:GO. Він впевнений, що такий спосіб шахрайства неможливо відслідкувати та виявити.

Ми вже розповідали вам про цікаву роботу компанії Surfshark, яка була присвячена питанню чітерства у популярних шутерах. Згідно з їхніми даними, CS:GO знаходиться лише на 3 сходинці у топі відеоігор, у яких найбільша кількість чітерів. Щоправда, вони враховували лише "wallhack" та "aimbot", а метод, який показав Sparkles важко віднести до якоїсь із цих категорій.

Цікаво CS:GO лише на 3 місці, а Україна не у топі: відомі відеоігри та країни, у яких найбільше чітерів

Автором цього виду чітерства став анонімний хакер, а ютубер Sparkles лише взяв інтерв'ю у цієї особи. В основі його методу знаходиться зламування радару у відеогрі CS:GO, проте, це не звичайна програма для чітерства, бо її не потрібно встановлювати на комп'ютер.

Усе працює через браузер, хоча й потрібно використовувати спеціальний адаптер для мережевого кабеля. За допомогою такого адаптера, програма перехоплює сигнали сервера, дешифрує їх та відправляє на сторонній PC. А чітер отримує у вікні свого браузера всю корисну інформацію. Програма орієнтується на звуки, які видають геймери під час матчу: гранати, постріли, стрибки та ходьба. Тобто на додатковому радарі можна побачити усі переміщення ворожих гравців.

Хакер впевнений, що такі чіти неможливо виявити, щоправда, можна запобігти їх використанню. Наприклад, античіт ESEA та FACEIT блокує подібний метод, проте, матчі у самій грі вразливі до такої проблеми. Зазначимо, що розробник цього методу не займався розповсюдженням чітів, а просто хоче привернути увагу спільноти до нової проблеми.

Хакер навіть припустив, що подібні чіти вже можуть бути поширені та продаватися за реальні кошти. Також автор цього методу зазначив, що без особливих проблем взяв Global Elite за допомогою цих чітів. Цікаво, що хакер впевнений, що на високих званнях 50% геймерів грають із різноманітними чітами.

Демонстрація можливостей цього різновиду чітів та інтерв'ю з їх розробником – відео