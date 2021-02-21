Невозможно заметить: блогер показал принципиально новый вид читерства в видеоигре CS:GO – видео
Блогер решил продемонстрировать новый вид читов для видеоигры CS:GO. Он уверен, что такой способ мошенничества невозможно отследить и выявить.
Источник:ютуб-канал Sparkles
Мы уже рассказывали вам об интересной работе компании Surfshark, которая была посвящена вопросу читерства в популярных шутерах. Согласно их данным, CS:GO находится только на 3 строчке в топе видеоигр, в которых наибольшее количество читеров. Правда, они учитывали только "wallhack" и "aimbot", а метод, который показал Sparkles трудно отнести к какой-то из этих категорий.
Интересно CS:GO на 3 месте, а Украина не в топе: известны игры и страны, в которых больше всего читеров
Автором этого вида читерства стал анонимный хакер, а ютубер Sparkles только взял интервью у этой особы. В основе его метода находится взлом радара в видеоигре CS:GO, однако, это не обычная программа для читерства, потому что ее не нужно устанавливать на компьютер.
Все работает через браузер, хотя и нужно использовать специальный адаптер для сетевого кабеля. С помощью такого адаптера, программа перехватывает сигналы сервера, дешифрует их и отправляет на посторонний PC. А читер получает в окне своего браузера всю полезную информацию. Программа ориентируется на звуки, которые издают геймеры во время матча: гранаты, выстрелы, прыжки и ходьба. То есть на дополнительном радаре можно увидеть все перемещения вражеских игроков.
Хакер уверен, что такие читы невозможно обнаружить, правда, можно предотвратить их использование. Например, античит ESEA и FACEIT блокирует подобный метод, однако, матчи в самой игре уязвимы к такой проблеме. Отметим, что разработчик этого метода не занимался распространением читов, а просто хочет привлечь внимание общественности к новой проблеме.
Хакер даже предположил, что подобные читы уже могут быть распространены и продаваться за реальные деньги. Также автор этого метода отметил, что без особых проблем взял Global Elite с помощью этих читов. Интересно, что хакер уверен, что на высоких званиях 50% геймеров играют с различными читами.
Демонстрация возможностей этого вида читов и интервью с их разработчиком – видео
Counter-Strike: Global OffensiveВидеоигра, которая вышла еще в августе 2012 года. Разработчиком выступила компания Valve, а игра вышла на различные платформы, но популярной стала лишь версия для PC. По жанру это шутер от первого лица, который геймплейно не отличается от предыдущих версий этой серии. В видеоигре есть немалое количество режимов, но самым популярным стал соревновательный, в котором сходятся две команды по пять игроков, а для победы надо "забрать" 16 раундов. Также CS:GO является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин.
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