Блогер решил продемонстрировать новый вид читов для видеоигры CS:GO. Он уверен, что такой способ мошенничества невозможно отследить и выявить.

Мы уже рассказывали вам об интересной работе компании Surfshark, которая была посвящена вопросу читерства в популярных шутерах. Согласно их данным, CS:GO находится только на 3 строчке в топе видеоигр, в которых наибольшее количество читеров. Правда, они учитывали только "wallhack" и "aimbot", а метод, который показал Sparkles трудно отнести к какой-то из этих категорий.

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Автором этого вида читерства стал анонимный хакер, а ютубер Sparkles только взял интервью у этой особы. В основе его метода находится взлом радара в видеоигре CS:GO, однако, это не обычная программа для читерства, потому что ее не нужно устанавливать на компьютер.

Все работает через браузер, хотя и нужно использовать специальный адаптер для сетевого кабеля. С помощью такого адаптера, программа перехватывает сигналы сервера, дешифрует их и отправляет на посторонний PC. А читер получает в окне своего браузера всю полезную информацию. Программа ориентируется на звуки, которые издают геймеры во время матча: гранаты, выстрелы, прыжки и ходьба. То есть на дополнительном радаре можно увидеть все перемещения вражеских игроков.

Хакер уверен, что такие читы невозможно обнаружить, правда, можно предотвратить их использование. Например, античит ESEA и FACEIT блокирует подобный метод, однако, матчи в самой игре уязвимы к такой проблеме. Отметим, что разработчик этого метода не занимался распространением читов, а просто хочет привлечь внимание общественности к новой проблеме.

Хакер даже предположил, что подобные читы уже могут быть распространены и продаваться за реальные деньги. Также автор этого метода отметил, что без особых проблем взял Global Elite с помощью этих читов. Интересно, что хакер уверен, что на высоких званиях 50% геймеров играют с различными читами.

Демонстрация возможностей этого вида читов и интервью с их разработчиком – видео