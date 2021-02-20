Аналитики установили видеоигры и страны, в которых наибольшее количество читеров. Интересно, что среди украинцев мало читеров, потому что наша страна находится почти на дне этого антирейтинга.

Читерство это очень серьезная проблема для всех видеоигр, которые проходят в онлайне. Среди профессиональных киберспортсменов иногда встречаются такие "негодяи", а об обычных геймерах можно и не вспоминать. Именно этому вопросу и посвящено последнее исследование от компании Surfshark.

Читайте также 14 банов и 4 года в судах: разработчики Fortnite наконец разобрались с малолетним читером

Сразу отметим, что нас не впечатлила их методология, ибо число читеров определяли по количеству поисковых запросов и просмотров в Google и YouTube. В исследовании от Surfshark приняли участие лишь 15 шутеров от первого лица, поэтому они и искали запросы связанные с "wallhack" и "aimbot". Первая группа читов помогает видеть вражеских игроков через стены, а вторая – точнее стрелять.

Количество читеров в каждой стране рассчитывали по схожему принципу, правда, еще использовали специальную формулу. Поэтому и получили не общее количество читеров, а число поисковых запросов на миллион населения. Стоит отметить, что учитывались только те люди, которые пользуются интернетом. Такие методы определения трудно назвать точными, однако, некоторые выводы все же сделать можно.

Согласно их данным, наибольшее количество читеров в Fortnite. Эта видеоигра очень уверенный лидер по этому показателю. Интересно, что такие "любители" этого проекта предпочитают группу читов, которые помогают точнее стрелять. Overwatch находится на 2 строчке, а распределение игроков по виду читов похожее. Интересно, что фанаты этой игры даже создали специальную группу под названием Overwatch Police Department. Участники которой играют в видеоигру, чтобы патрулировать ее и документировать все нарушения. Игра CS:GO оказалась лишь на 3 месте, а спрос среди таких геймеров имеют средства, которые помогают видеть через стены.

Видеоигры, в которых наибольшее количество читеров / фотография с портала Surfshark

"Чемпионами" среди стран можно назвать следующие: Швеция, США и Австралия. Чуть меньше читеров в Грузии, Великобритании, Франции и даже Монголии. Украина в антирейтинг таких стран не попала, у нас около 500 поисковых запросов о читах на миллион населения. Такой результат означает, что в Украине не так много читеров.

Страны, в которых наибольшее количество читеров / фотография с портала Surfshark