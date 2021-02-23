У CS:GO есть талант: энтузиасты провели зрелищный конкурс прыжков в режиме Danger Zone – видео
Энтузиасты решили провести в видеоигре CS:GO зрелищный конкурс прыжков. Правда, участники шоу использовали не совсем традиционные методы.
Источник:ютуб-канал Starbow Official
Counter-Strike: Global Offensive очень популярная игра, правда, не все режимы этой видеоигры пользуются спросом среди геймеров. Несколько лет назад в CS:GO добавили королевскую битву Danger Zone. Но назвать ее очень популярной трудно, однако, именно в этом режиме иногда появляются интересные девайсы и устройства.
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В апреле 2019 года для режима Danger Zone вышло масштабное обновление, в котором добавили новую карту и немало интересного. Однако, организаторов этого конкурса больше всего заинтересовали специальные отталкивающие мины. С помощью таких девайсов можно подпрыгивать очень высоко, а также разгоняться до высоких скоростей.
Все участники этого конкурса должны были придумать уникальную серию прыжков, а для этого они получили сразу 3 толчковые мины. Также нужно было убить необычным методом бота, который стоял на скале. Все конкурсанты получили только 5 дней на тренировки, а все свои трюки они выполняли в прямом эфире. Судьи оценивали точность выполнения, а также зрелищность прыжков.
Отметим, что участники использовали большое количество интересных приемов и их трюки действительно выглядят зрелищно. Понятно, что активно в этом конкурсе использовалась техника серфинга. Победителем стал шведский игрок с никнеймом SID (на 09:50). Одной из мин он сбросил бота в воду, а потом его ликвидировал во время приземления. Отметим, что это был лишь первый эпизод этого шоу, а уже в ближайшее время может выйти новая серия.
У Danger Zone есть талант – видео
Counter-Strike: Global OffensiveВидеоигра, которая вышла еще в августе 2012 года. Разработчиком выступила компания Valve, а игра вышла на различные платформы, но популярной стала лишь версия для PC. По жанру это шутер от первого лица, который геймплейно не отличается от предыдущих версий этой серии. В видеоигре есть немалое количество режимов, но самым популярным стал соревновательный, в котором сходятся две команды по пять игроков, а для победы надо "забрать" 16 раундов. Также CS:GO является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин.
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