Энтузиасты решили провести в видеоигре CS:GO зрелищный конкурс прыжков. Правда, участники шоу использовали не совсем традиционные методы.

Counter-Strike: Global Offensive очень популярная игра, правда, не все режимы этой видеоигры пользуются спросом среди геймеров. Несколько лет назад в CS:GO добавили королевскую битву Danger Zone. Но назвать ее очень популярной трудно, однако, именно в этом режиме иногда появляются интересные девайсы и устройства.

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В апреле 2019 года для режима Danger Zone вышло масштабное обновление, в котором добавили новую карту и немало интересного. Однако, организаторов этого конкурса больше всего заинтересовали специальные отталкивающие мины. С помощью таких девайсов можно подпрыгивать очень высоко, а также разгоняться до высоких скоростей.

Все участники этого конкурса должны были придумать уникальную серию прыжков, а для этого они получили сразу 3 толчковые мины. Также нужно было убить необычным методом бота, который стоял на скале. Все конкурсанты получили только 5 дней на тренировки, а все свои трюки они выполняли в прямом эфире. Судьи оценивали точность выполнения, а также зрелищность прыжков.

Отметим, что участники использовали большое количество интересных приемов и их трюки действительно выглядят зрелищно. Понятно, что активно в этом конкурсе использовалась техника серфинга. Победителем стал шведский игрок с никнеймом SID (на 09:50). Одной из мин он сбросил бота в воду, а потом его ликвидировал во время приземления. Отметим, что это был лишь первый эпизод этого шоу, а уже в ближайшее время может выйти новая серия.

У Danger Zone есть талант – видео