Геймер показав цікавий хайлайт з CS:GO на платформі Reddit. У пістолетному раунді він зміг ліквідувати усю ворожу команду без жодного пострілу, а також заробив майже 11 тисяч доларів.

На відомій платформі Reddit набуває популярності пост користувача із нікнеймом bonbonbanana. Геймер показав незвичайний пістолетний раунд, а його запис потрапив до топу найкращих за останній місяць: майже 10 тисяч уподобань та 250 коментарів.

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Головний герой цього відео грав за команду спецвійськ на мапі Mirage, а перший пістолетний раунд вирішив відіграти на точці B. Він придбав перший бронежилет, а його команда вирішила укріпити цей плент. Вони не прогадали, бо це був класичний для пістолетного раунду швидкий вихід на точку B (раш B). Геймер зайняв дуже вдалу позицію під балконом, а потім почалося.

Описувати наступні події непросто, але варто спробувати. Отже, першим чомусь вибіг терорист з бомбою та "посіяв" її у дуже незручному місці. Другий гравець знову стрибнув на головного героя й також відправився відпочивати та готуватися до наступного раунду. Третій здогадався зістрибнути в іншу сторону, тому bonbonbanana змушений був на деякий час зміститися зі своєї позиції.

Потім він повернувся під балкон, але опоненти продовжили стрибати на нього. Коли він ліквідував четвертого суперника, то попросив гравців своєї команди залишити йому останнього для ейсу. Вони люб'язно погодилися, але останній терорист знаючи позицію bonbonbanana прийняв неочікуване рішення – він також побіг та стрибнув на головного героя.

Геймер зробив прекрасний ейс та залишився із 47 HP, а також заробив майже 11 тисяч доларів. Користувачі у коментарях до цього відео пожартували, що далі його команда придбала дві снайперські гвинтівки AWP, а потім програла другий раунд та віддала цю зброю команді терористів. Варто зазначити, що закупитися гарними девайсами у терористів навряд чи вийде, бо бомбу вони не встановили, а також не вбили жодного ворожого гравця.

Головний герой відзначив, що це його основний обліковий запис й він не смурф. Геймер написав, що його реальне звання "Silver III", а це вже пояснює гру його опонентів.

Смурфи – геймери, які бояться грати з гравцями свого рівня. Тому вони псують ігровий досвід новачкам та слабшим за себе гравцям.

Ейс на мапі Mirage без жодного пострілу – відео