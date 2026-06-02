На початку місяця у цифровому магазині Valve уже можна суттєво поповнити свою бібліотеку, не витративши при цьому ні копійки, інформує 24 Канал.

Які ігри стали безплатними у Steam в червні 2026 року?

У Steam частішають випадки роздачі "халяви", коли платні ігри, від інді до AAA-рівня, стають безкоштовними для користувачів протягом обмеженого часу. В червні така доля спіткала одразу два цікаві проєкти.

Першим є Linebound – локальний кооперативний платформер-головоломка для двох з асиметричним ігровим процесом, де один гравець намагається пробратися крізь рівні, а інший малює їх елементи аби йому допомогти.

Простіше кажучи, один гравець виступає "художником", який малює рішення платформерних головоломок у режимі реального часу, тоді як другий є "персонажем" малюнків, завдання якого просунутися далі.

Ключовими для проходження гри є спілкування і координація, тож 15 рівнів, створених розробниками, стануть чудовим тестом вашої з напарником дружби чи стосунків.

Іншим безплатним проєктом в Steam є Gravity Circuit. Це яскравий двовимірний платформер, схожий на класичні аркадні ігри епохи консолі SNES.

Гра віддає шану олдскульним забавкам, пропонуючи багато екшену, піксельний світ та однокористувацьку кампанію з 12 рівнів, де вам доведеться протистояти армії роботів.

Обидві гри мають схвальні відгуки від самих гравців платформи.

Однак, Gravity Circuit й узагалі можна назвати справді крутою. Її рейтинг рецензій на рівні "виключно схвальні", а 95% оглядів є позитивними.

Крім того, гарно про гру говорять і критики, адже на порталі metacritic її оцінка становить 89 балів зі 100 можливих.

Linebound буде безплатною до кінця червня 2026 року, а Gravity Circuit можна забрати безкоштовно (замість стандартних 564 гривень) до 20:00 14 червня.