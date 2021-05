Безплатні ігри в Steam та Epic Games Store: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

В Epic Games Store вже зараз можна безплатно отримати відеогру Among Us. А у Steam, PS Store та Microsoft Store цього тижня розпочалося кілька цікавих тематичних подій.

Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Steam

Цього тижня у фірмовій крамниці Valve стартував новий масштабний розпродаж, який присвячений відеоіграм з відкритим світом. До 31 травня зі знижками до 85% можна буде придбати чималу кількість ігор. Також Steam оновив й сторінку зі щотижневим розпродажем, тому нові пропозиції можна пошукати й там.

Варто відзначити, що до 3 червня у цій крамниці цілком безплатно можна отримати відеогру Company of Heroes 2 та доповнення Ardennes Assault. Також стартував тематичний розпродаж відеоігор та доповнень з цієї серії.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Red Dead Redemption 2 – 602 гривні (-33%)

Cyberpunk 2077 – 719 гривень (-20%)

Kingdom Come: Deliverance – 128 гривень (-66%)

Death Stranding – 899 гривень (-50%)

Far Cry 5 – 137 гривень (-85%)

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 115 гривень (-80%)

Borderlands 3 – 280 гривень (-67%)

Rust – 320 гривень (-33%)

Detroit: Become Human – 471 гривня (-30%)

Metro Exodus – 202 гривні (-70%)

Red Dead Redemption 2 / Фото крамниця Steam

PlayStation Store

У PS Store цього тижня стартував масштабний розпродаж з назвою "Час грати", який продовжиться до 10 червня. У межах цієї події за зниженою ціною можна придбати майже 500 відеоігор. Цікаво, що цього разу зі знижкою можна навіть купити деякі ексклюзиви для консолі PlayStation 5.

Також компанія Sony назвала червневу добірку відеоігор, які безплатно зможуть отримати підписники PS Plus. З 1 червня можна буде зіграти у наступні проєкти: Star Wars: Squadrons, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown та Operation: Tango (лише для PS5).

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Spider-Man: Miles Morales – 1410 гривень (-17%)

Demon's Souls – 2000 гривень (-13%)

Ghost of Tsushima – 1139 гривень (-43%)

The Last of Us: Part 2 – 859 гривень (-57%)

Yakuza: Like A Dragon – 1049 гривень (-30%)

Call Of Duty: Black Ops Cold War – 1199 гривень (-40%)

Assassin's Creed Valhalla – 1139 гривень (-40%)

Sackboy: A Big Adventure – 1719 гривень (-14%)

Just Dance 2021 – 593 гривні (-67%)

Sekiro: Shadows Die Twice GOTY – 999 гривень (-50%)

Demon's Souls / Фото крамниця PlayStation Store

Microsoft Store

У крамниці Microsoft Store розпочався також цікавий розпродаж, який завершиться вже 1 червня. Понад 200 відеоігор зараз можна придбати зі знижками до 90%. Також компанія Microsoft назвала ігри, які будуть безплатно доступні всім підписникам Xbox Live Gold у червні. У цьому місяці можна буде зіграти у наступні проєкти: The King's Bird, Shadows: Awakening, NeoGeo Battle Coliseum та Injustice: Gods Among Us.

За зниженою ціною для консолей серії Xbox можна придбати такі ігри:

Watch Dogs: Legion – 825 гривень (-50%)

BioShock: The Collection – 275 гривень (-80%)

XCOM 2 – 248 гривень (-85%)

Injustice 2 – 275 гривень (-75%)

Need for Speed Heat – 413 гривень (-75%)

DiRT 4 – 138 гривень (-75%)

Far Cry 5 Gold Edition – 495 гривень (-80%)

Need for Speed Heat / Фото крамниця Microsoft Store

Інші пропозиції

У крамниці Epic Games Store продовжуються традиційні роздачі відеоігор. До 3 червня тут можна буде безплатно отримати дуже відому відеогру Among Us, яка коштує 69 гривень. А назву наступного проєкту у межах цієї акції власники крамниці знову вирішили залишити у таємниці.

А у крамниці GOG цього тижня стартувало одразу три тематичні розпродажі, які завершаться вже 31 травня. З гарними знижками можна придбати старі ігри від Ubisoft (Far Cry та Prince of Persia), чи щось із серії The Walking Dead.