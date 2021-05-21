Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Подарунки у PS Store та розпродажі у Steam: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

Epic Games Store

Цього тижня головним ньюсмейкером у цій сфері стала саме фірмова крамниця компанії Epic Games. Річ у тім, що там розпочався масштабний "Мегарозпродаж" відеоігор зі знижками до 75%. Ця акція продовжиться до 17 червня, а придбати можна чимало дуже популярних ігор. Також власники крамниці роздають спеціальний купон на 300 гривень, який можна використати для отримання знижки при купівлі товару вартістю від 399 гривень.

Напевно, найцікавішою пропозицією всього розпродажу може стати комплект з Assassin's Creed Valhalla та Watch Dogs: Legion, який можна придбати за 990 гривень. Але одразу ж згадуємо про купон, який зменшує ціну на цей набір до 690 гривень.

Також у цій крамниці продовжуються традиційні роздачі відеоігор. Цього тижня можна безплатно отримати достатньо популярну гру NBA 2K21, яка коштує 999 гривень. Назву наступного проєкту у межах цієї акції власники крамниці знову вирішили залишити у таємниці. Дуже ймовірно, що це буде якась достатньо популярна відеогра. Можливо, це знову буде якийсь проєкт від видавців з 2K (вже вкотре) чи щось з серії The Witcher, яка у цьому місяці відзначає різноманітні ювілеї (це лише припущення).

Цікаві пропозиції з цього розпродажу:

Assassin's Creed Valhalla – 686 гривень (-25%)

Red Dead Redemption 2 – 602 гривні (-33%)

Watch Dogs: Legion – 457 гривень (-50%)

GTA V Premium Edition – 345 гривень (-45%)

Outriders – 674 гривні (-25%)

Oddworld Soulstorm – 567 гривень (-20%)

Detroit: Become Human – 471 гривня (-30%)

Godfall – 560 гривень (-34%)

Cyberpunk 2077 – 719 гривень (-20%)

Mafia: Definitive Edition – 449 гривень (-40%)

Watch Dogs: Legion / Фото крамниця Epic Games Store

Steam

У Steam цього тижня також розпочалося кілька цікавих акційних подій. До 28 травня за зниженою ціною у цій крамниці можна придбати відеоігри від розробників із CD Projekt Red. А до 27 травня зі знижками можна купити ігри від видавництва Annapurna Interactive. Також Steam оновив й сторінку зі щотижневим розпродажем, тому нові пропозиції можна пошукати й там.

У традиційній акції з назвою "Вихідні видавця" цього тижня взяли участь розробники з Paradox Interactive. А їхні ігри з гарними знижками можна буде придбати до 24 травня. Також варто відзначити роздачу цікавої головоломки Samorost у цьому сервісі.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 115 гривень (-80%)

Cyberpunk 2077 – 719 гривень (-20%)

Thronebreaker: The Witcher Tales – 149 гривень (-70%)

Borderlands 3 – 585 гривень (-55%)

The Outer Worlds – 424 гривні (-50%)

Outer Wilds – 197 гривень (-40%)

Hearts of Iron IV – 119 гривень (-75%)

Crusader Kings III – 463 гривні (-20%)

Cities: Skylines – 75 гривень (-80%)

Stellaris – 119 гривень (-75%)

Трейлер відеогри Samorost – відео

PlayStation Store

У фірмовій крамниці Sony також цього тижня стартувала невелика акція. До 6 червня у PS Store можна буде придбати зі знижками до 75% різноманітні ремастери та старі ігри. А вже наступного тижня має розпочатися масштабний розпродаж з назвою "Час грати". У межах цієї акції можна буде навіть придбати зі знижкою деякі ексклюзиви для PlayStation 5. Розпочнеться цей розпродаж 26 травня, а продовжиться до 9 червня.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Crysis Remastered – 599 гривень (-40%)

Need For Speed Hot Pursuit Remastered – 699 гривень (-50%)

Assassin's Creed III Remastered – 329 гривень (-60%)

Uncharted: The Nathan Drake Collection – 324 гривні (-50%)

The Last of Us Remastered – 324 гривні (-50%)

Spyro Reignited Trilogy – 402 гривні (-65%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – 554 гривні (-50%)

Assassin's Creed III Remastered / Фото крамниця PlayStation Store

Інші пропозиції

У крамниці GOG стартувала вже вищезгадана акція від CD Projekt Red, яка завершиться 24 травня. А в Ubisoft Store до 3 червня продовжиться "Легендарний розпродаж" зі знижками до 85%. Цікаво, що у межах цієї акції можна скористатися спеціальним промокодом ("LEGEND20") та отримати 20% знижку на всі ігри у цій крамниці.

Anno 1800 / Фото крамниця Ubisoft Store