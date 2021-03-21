Безплатні улюбленці у World of Warcraft: компанія Blizzard запустила благодійну акцію

Компанія Blizzard оголосила про старт традиційної благодійної акції. Геймери зможуть допомогти організації "Лікарі без кордонів", а потім отримати улюбленців.

Компанія Blizzard на своєму офіційному сайті оголосила про старт благодійної акції, яка має допомогти організації "Лікарі без кордонів". Якщо у геймерів вийде зібрати потрібні суми, то вони зможуть отримати безплатно унікальних улюбленців.

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Компанія Blizzard вирішила трохи змінити правила проведення подібних акцій. Цього разу всі охочі можуть пожертвувати будь-яку суму міжнародній медичній гуманітарній організації із назвою "Лікарі без кордонів". Зробити це можна до 26 квітня за спеціальним посиланням.

Щоправда, все не так просто, бо треба ж зібрати певну суму грошей. Якщо гравці у World of Warcraft зберуть 500 тисяч доларів, то зможуть отримати улюбленця Бананчика – сина короля Мукли. Проте, він не схожий на свого батька, тому стане відмінним компаньйоном у всіх подорожах. Якщо геймери зможуть зібрати мільйон доларів, то тоді вони отримають ще одного улюбленця – лінивця Дейзі. Вона дуже лінива, тому буде подорожувати Азеротом лише на спині у свого господаря.

Улюбленці нові та унікальні, а Дейзі в ігровій крамниці з'явиться лише 3 серпня. Забрати Бананчика та Дейзі можна буде до 2 серпня, звісно, якщо геймери зможуть зібрати потрібну суму за виділений час. Варто зазначити, що отримати таких улюбленців зможуть навіть гравці у World of Warcraft, які не взяли участь у цій акції.

На момент написання матеріалу геймери вже зібрали понад 375 тисяч доларів. Компанія Blizzard вже не перший раз проводить подібні акції у World of Warcraft. У 2014 та 2019 роках в ігровій крамниці з'являлися спеціальні улюбленці. Доходи з продажів останніх були направлені у фонд, який допомагає важкохворим дітям.

Бананчик / Фото Blizzard Entertainment

Дейзі / Фото Blizzard Entertainment