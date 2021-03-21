Компания Blizzard объявила о старте традиционной благотворительной акции. Геймеры смогут помочь организации "Врачи без границ", а затем получить питомцев.

Компания Blizzard на своем официальном сайте объявила о старте благотворительной акции, которая должна помочь организации "Врачи без границ". Если у геймеров получится собрать нужные суммы, то они смогут получить бесплатно уникальных питомцев.

Читайте также Call of Duty, FIFA и Portal: названы 12 проектов, которые могут попасть в Зал славы видеоигр

Компания Blizzard решила немного изменить правила проведения подобных акций. На этот раз все желающие могут пожертвовать любую сумму международной медицинской гуманитарной организации под названием "Врачи без границ". Сделать это можно до 26 апреля по специальной ссылке.

Правда, все не так просто, ведь надо же собрать определенную сумму денег. Если игроки в World of Warcraft соберут 500 тысяч долларов, то смогут получить питомца Бананчика – сына короля Муклы. Однако, он не похож на своего отца, поэтому станет отличным компаньоном во всех путешествиях. Если геймеры смогут собрать миллион долларов, то тогда они получат еще одного питомца – ленивца Дейзи. Она очень ленивая, поэтому будет путешествовать Азеротом только на спине у своего хозяина.

Питомцы новые и уникальные, а Дейзи в игровом магазине появится только 3 августа. Забрать Бананчика и Дейзи можно будет до 2 августа, конечно, если геймеры смогут собрать нужную сумму за выделенное время. Стоит отметить, что получить таких питомцев смогут даже игроки в World of Warcraft, которые не приняли участие в этой акции.

На момент написания материала геймеры уже собрали более 375 тысяч долларов. Компания Blizzard уже не первый раз проводит подобные акции в World of Warcraft. В 2014 и 2019 годах в игровом магазине появлялись специальные питомцы. Доходы с продаж последних были направлены в фонд, который помогает тяжелобольным детям.

Бананчик / Фото Blizzard Entertainment

Дейзи / Фото Blizzard Entertainment