Нью-Йоркский национальный музей игр назвал претендентов на попадание в Зал славы видеоигр. В этом году за это право будут бороться сразу 12 известных проектов.

Зал славы видеоигр был открыт еще в 2015 году, а с тех пор уже немалое количество проектов попало туда. Ежегодно специальная комиссия отбирает номинантов, которые могут попасть в число лучших. Не стал исключением и этот год, так как представители музея уже назвали новых кандидатов.

Интересно Фанаты раскритиковали разработчиков: новой героини Genshin Impact уменьшили размер груди – фото

Зал славы видеоигр был создан для всеобщего признания известных всем проектов с любых платформ. Все номинанты, которые претендуют на попадание в число лучших, должны соответствовать 4 основным критериям:

Всеобщее признание в сообществе геймеров.

Длительное время оставаться популярными ("игровое долголетия").

Широкий географический охват.

Серьезное влияние на развитие сферы видеоигр.

В 2021 году сразу 12 проектов будут бороться за право попасть в Зал славы видеоигр. Представители музея поделились короткой историей выбранных проектов, а также выделили главные факторы их успешности. Итак, в этом году следующие игры могут попасть в Зал славы видеоигр:

Animal Crossing – свобода действий и уникальный игровой процесс, а также популярность игры в условиях пандемии.

– свобода действий и уникальный игровой процесс, а также популярность игры в условиях пандемии. Call of Duty – фантастические продажи и захватывающий многопользовательский режим.

– фантастические продажи и захватывающий многопользовательский режим. FarmVille – значительное влияние на индустрию видеоигр в нулевых, а также интересный игровой процесс.

– значительное влияние на индустрию видеоигр в нулевых, а также интересный игровой процесс. FIFA – прекрасные продажи в последние годы и невероятная популярность среди геймеров.

– прекрасные продажи в последние годы и невероятная популярность среди геймеров. Guitar Hero – уникальный игровой процесс, хорошие продажи и популярность.

– уникальный игровой процесс, хорошие продажи и популярность. Mattel Football – колоссальное влияние на индустрию видеоигр еще в семидесятых годах.

– колоссальное влияние на индустрию видеоигр еще в семидесятых годах. Microsoft Flight Simulator – реалистичность полетов, увлекательный игровой процесс и эволюция серии.

– реалистичность полетов, увлекательный игровой процесс и эволюция серии. Pole Position – влияние на развитие жанра гонок и рекордные продажи.

– влияние на развитие жанра гонок и рекордные продажи. Portal – интересный игровой процесс и инновации в жанре головоломок.

– интересный игровой процесс и инновации в жанре головоломок. StarCraft – влияние на развитие киберспорта и прорыв в жанре стратегий в реальном времени.

– влияние на развитие киберспорта и прорыв в жанре стратегий в реальном времени. Tron – инновационный игровой процесс и прекрасные продажи.

– инновационный игровой процесс и прекрасные продажи. Where in the World is Carmen San Diego? – успешное сочетание образования и развлечений, а также популярность франшизы.

Нескольких победителей объявят уже 6 мая. Напоследок стоит упомянуть, что в прошлом году в Зал славы видеоигр попали: Bejeweled, Centipede, King's Quest и Minecraft. С полным списком победителей за все годы можно ознакомиться на сайте музея по этой ссылке.