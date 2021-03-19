Поклонники Genshin Impact недовольны последним патчем для их любимой видеоигры. Разработчики этого проекта решили немного изменить модель персонажки Розарии.

Разработчики из miHoYo поделились деталями обновления 1.4 для видеоигры Genshin Impact. Поклонники игры очень внимательно ознакомились с немалым количество изменений этого патча, но один факт их очень разочаровал и даже разозлил. Геймеры недовольны уменьшением размера груди Розарии и активно дискутируют на эту тему в сети.

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Розария появилась в видеоигре Genshin Impact еще в обновлении 1.2, а также была очень важной сюжетной героиней. Она понравилась немалому количеству геймеров, поэтому разработчики из miHoYo решили сделать ее игровой персонажкою. Понятно, что фанаты Genshin Impact очень обрадовались этому факту, но все сразу пошло не по плану. Геймеры в одном из трейлеров заметили, что модель Розарии достаточно изменили.

Поклонники уже заполонили официальные форумы игры, а также активно требуют вернуть старую модель этой героини. Разработчики пока не выступали с официальным заявлением по поводу этой ситуации, поэтому фанаты начали делиться различными теориями. Некоторые считают, что размер груди Розарии уменьшили из-за строгой цензуры в Китае. Такую теорию трудно назвать правдивой, поскольку анимации грудей во время движения не были изменены.

Поэтому большинство геймеров уверены, что это не основная причина таких изменений героини. Дело в том, что все модели персонажок в Genshin Impact разделены на три стандартных типа. То есть разработчики используют уже готовые модели, а не создают каждый раз совершенно новые. Кажется, на этот раз авторы также решили сэкономить время и финансы, поэтому и не стали работать над новой моделью. Оказалось, что фанатам Genshin Impact такой подход очень не понравился, поэтому они активно выражают свое недовольство и требуют изменений.

Розария после и до обновления 1.4 / Фото форум HoYoLAB