Коллаборацию Genshin Impact и KFC в Китае пришлось остановить: в чем причина
Промо-акция Genshin Impact в ресторанах KFC по всему Китаю вызвала огромный ажиотаж. Однако вскоре властям пришлось свернуть эту популярную коллаборацию. О причинах – в материале.
Вдохновившись успехом сотрудничества McDonald's и Pokemon в Северной Америке другая популярная игра, Genshin Impact, начала рекламную кампанию совместно с фастфудами KFC в Китае, однако, похоже на то, что им не удастся повторить желаемый успех.
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Подобно стаям поклонников покемонов, которые охватили буквально каждый МакДональдз на берегу Тихого океана, где в меню Happy Meal добавляли карточки Pokemon, поклонники ММО-игры Genshin Impact сформировали огромные очереди у заведений KFC по всему Китаю.
Причиной этого стало то, что ранее в этом месяце команда Genshin Impact объявила о сотрудничестве с ресторанами быстрого питания KFC в Китае. Все желающие получили возможность заказать специальное тематическое меню и получить классное ведро KFC с логотипом игры, значки с изображением персонажей, а также внутриигровые рецепты и глайдер с культовыми красными и белыми цветами KFC.
Однако, из-за необычайного ажиотажа люди начали выстраиваться в очередь заранее еще с ночи, чтобы только на следующий день иметь возможность получить желаемое меню. Из-за такого огромного количества желающих и ситуации с COVID-19 в мире коллаборация была частично отменена.
Некоторые фанаты даже приносили в магазины палатки, чтобы быть первыми в очереди.
Палатка у одного из KFC / изображение с твиттера
Сообщают, что пока что коллаборации пришлось отменить полностью только в двух городах: Шанхае и Хуанчжоу. В некоторых KFC этих городов было так много людей, что пришлось даже вызвать полицию и толпа была разогнана за нарушение правил предотвращения пандемии. А потом на дверях заведений появились подобные объявления.
Записка на дверях одного из ресторанов / изображение с твиттера
Мероприятие было отменено из-за требований министерства здравоохранения – магазин просит прощения за неудобства, – говорится в объявлении.
Пока неизвестно вернется ли промо-акция в города в которых ее свернули и не отменят ли ее и в других заведениях, однако точно известно, что популярность Genshin Impact продолжает расти бешеными темпами и это, скорее всего, далеко не последняя их совместная рекламная компания с крупными брендами.
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