Промо-акция Genshin Impact в ресторанах KFC по всему Китаю вызвала огромный ажиотаж. Однако вскоре властям пришлось свернуть эту популярную коллаборацию. О причинах – в материале.

Вдохновившись успехом сотрудничества McDonald's и Pokemon в Северной Америке другая популярная игра, Genshin Impact, начала рекламную кампанию совместно с фастфудами KFC в Китае, однако, похоже на то, что им не удастся повторить желаемый успех.

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Подобно стаям поклонников покемонов, которые охватили буквально каждый МакДональдз на берегу Тихого океана, где в меню Happy Meal добавляли карточки Pokemon, поклонники ММО-игры Genshin Impact сформировали огромные очереди у заведений KFC по всему Китаю.

Причиной этого стало то, что ранее в этом месяце команда Genshin Impact объявила о сотрудничестве с ресторанами быстрого питания KFC в Китае. Все желающие получили возможность заказать специальное тематическое меню и получить классное ведро KFC с логотипом игры, значки с изображением персонажей, а также внутриигровые рецепты и глайдер с культовыми красными и белыми цветами KFC.

Genshin Impact – это ролевая игра с открытым миром, разработанная китайской студией miHoYo и выпущена в сентябре прошлого года. Игра получила мгновенный успех не только в своей стране, но и во всем мире. Считается, что именно Genshin Impact имела лучший запуск в истории китайского игропрома.

Однако, из-за необычайного ажиотажа люди начали выстраиваться в очередь заранее еще с ночи, чтобы только на следующий день иметь возможность получить желаемое меню. Из-за такого огромного количества желающих и ситуации с COVID-19 в мире коллаборация была частично отменена.

There was so many people at some of the KFC's that the police was called, in Shanghai and Hangzhou, and the crowds were dispersed due to pandemic prevention regulations.



Although it should be noted there is hardly any case in China these days. pic.twitter.com/yr1aRojdFz — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 12, 2021

Некоторые фанаты даже приносили в магазины палатки, чтобы быть первыми в очереди.

Палатка у одного из KFC / изображение с твиттера

Сообщают, что пока что коллаборации пришлось отменить полностью только в двух городах: Шанхае и Хуанчжоу. В некоторых KFC этих городов было так много людей, что пришлось даже вызвать полицию и толпа была разогнана за нарушение правил предотвращения пандемии. А потом на дверях заведений появились подобные объявления.

Записка на дверях одного из ресторанов / изображение с твиттера

Мероприятие было отменено из-за требований министерства здравоохранения – магазин просит прощения за неудобства, – говорится в объявлении.

Пока неизвестно вернется ли промо-акция в города в которых ее свернули и не отменят ли ее и в других заведениях, однако точно известно, что популярность Genshin Impact продолжает расти бешеными темпами и это, скорее всего, далеко не последняя их совместная рекламная компания с крупными брендами.