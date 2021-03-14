Промо-акція Genshin Impact у закладах KFC по всьому Китаю спричинила величезний ажіотаж. Проте невдовзі владі довелося згорнути цю популярну колаборацію. Про причини – у матеріалі.

Надихнувшись успіхом співпраці McDonald's та Pokemon у Північній Америці інша популярна гра, Genshin Impact, розпочала рекламну кампанію спільно з фастфудами KFC у Китаї, проте, схоже на те, що їм не судилося повторити бажаний успіх.

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Подібно до зграй шанувальників покемонів, які охопили буквально кожен МакДональдз на березі Тихого океану, де до меню Happy Meal додавали картки Pokemon, шанувальники ММО-гри Genshin Impact сформували величезні черги біля закладів KFC по всьому Китаю.

Причиною цього стало те, що раніше в цьому місяці команда Genshin Impact оголосила про співпрацю з ресторанами швидкого харчування KFC в Китаї. Всі охочі отримали змогу замовити спеціальне тематичне меню та отримати класне відро KFC з логотипом гри, значки з зображенням персонажів, а також внутрішньо-ігрові рецепти та глайдер з культовими червоними та білими кольорами KFC.

Genshin Impact – це рольова гра з відкритим світом, розроблена китайською студією miHoYo і випущена у вересні минулого року. Гра здобула миттєвий успіх не лише у своїй країні, але й у всьому світі. Вважається, що саме Genshin Impact мала найкращий запуск в історії китайського ігропрому.

Проте, через надзвичайний ажіотаж люди почали вишиковуватися в чергу заздалегідь ще з ночі, щоб аж наступного дня мати змогу отримати омріяне меню. Через таку величезну кількість охочих та ситуацію з COVID-19 у світі колаборацію було частково скасовано.

There was so many people at some of the KFC's that the police was called, in Shanghai and Hangzhou, and the crowds were dispersed due to pandemic prevention regulations.



Although it should be noted there is hardly any case in China these days. pic.twitter.com/yr1aRojdFz — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 12, 2021

Деякі фанати навіть приносили до магазинів намети, щоб бути першими в черзі.

Намет біля одного з KFC / зображення з твітеру

Повідомляють, що поки що колаборацію довелось скасувати повністю лише у двох містах: Шанхаї та Хуанчжоу. У деяких з KFC цих міст було так багато людей, що довелося навіть викликати поліцію і натовп був розігнаний через порушення правил запобігання пандемії. А згодом на дверях закладів з'явилися подібні оголошення.

Записка на дверях одного з ресторанів / зображення з твітеру

Захід було скасовано через вимоги міністерства охорони здоров'я – магазин перепрошує за незручності, – йдеться в оголошенні.

Наразі невідомо чи повернеться промо-акція до міст у яких її згорнули та чи не скасують її й в інших закладах, проте точно відомо, що популярність Genshin Impact продовжує зростати шаленими темпами та це, скоріше за все, далеко не остання їхня спільна рекламна компанія з великими брендами.