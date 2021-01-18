Genshin Impact пропонує шанувальникам надзвичайно великий асортимент стильних персонажів на вибір, тому кількість крутих косплеїв, на які він надихає, не є несподіванкою. Пропонуємо поглянути на найкращі з них у матеріалі.

Genshin Impact став відомим завдяки натхненному аніме підходу до рольового геймплею з відкритим світом. Численні ігрові персонажі, монстри та боси, знайдені по всьому Тейвату, мають унікальний дизайн та надихають шанувальників та шанувальниць на яскраві косплеї. Ми на Games24 підготували для вас підбірку найкращих косплеїв з нашумілої JPRPG.

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Косплеї від PeachMilkyCosplay

Дівчина, на ім'я Софі, проживає в Токіо, працює моделлю та активно веде свій інстаграм у якому вже близько 200 тисяч підписників. Софі захоплюється косплєм, тому на її сторінці можна знайти багато фото у різноманітних образах, але без сумніву одними з найкращих є персонажі з Genshin Impact.

Барбара в Genshin Impact / зображення IGN

Барбара від Софі / зображення з instagram

Доросла версія Барбари від Софі / зображення з instagram

Мона в Genshin Impact / зображення IGN

Мона від Софі / зображення з instagram

Косплей від Alodia Goseingfiao

Офіційна партнерка Facebook Gaming, стрімерка, модель та лайфстайл блогерка з 1,5 мільйонами підписників в інстаграм Алодія Госенфіао також не обійшла стороною Genshin Impact. Хоча Алодія рідко виконує косплеї, персонажка популярної RPG Ліза все ж зацікавила дівчину та отримала своє втілення у її образі.

Ліза в Genshin Impact / зображення uhdpaper

Ліза від Алодії / зображення з instagram

Косплей від Hendoart

Ще одна геймерка, що проводить трансляції на Twitch вирішила додати до своєї колекції косплеїв образ Джин з Genshin Impact.

Джин в Genshin Impact / зображення IGN

Джин від Hendoart / зображення з instagram

Косплей від rinnieriotcosplay

Бізнесвумен, косплеєрка та стрімерка під псевдонімом Rinnie Riot також вподобала Лізу з Genshin Impact та зробила косплей саме на неї.

Ліза від Rinnie Riot / зображення з instagram

Косплей від Кейт Кей

Косплеєрка та модель Кейт Кей зі 120 тисячами підписників в інстаграм, відома своїми косплеями на межі пристойності, що, одначе знаходять відгук у шанувальників. Зокрема, косплей на чарівницю Мону з Genshin Impact точно не залишить байдужими фанатів гри.

Мона від Кейт Кей / зображення з instagram

Відвертий косплей Мони від Кейт Кей / зображення з instagram