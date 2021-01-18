Genshin Impact предлагает поклонникам очень большой ассортимент стильных персонажей на выбор, поэтому количество крутых косплеев, на которые он вдохновляет, не является неожиданностью. Предлагаем взглянуть на лучшие из них в материале.

Genshin Impact стал известным благодаря вдохновенному аниме подходу к ролевому геймплею с открытым миром. Многочисленные игровые персонажи, монстры и боссы, найденные по всему Тейвату, имеют уникальный дизайн и вдохновляют поклонников и поклонниц на яркие косплеи. Мы на Games24 подготовили для вас подборку лучших косплеев из нашумевшей JPRPG.

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Косплеи от PeachMilkyCosplay

Девушка по имени Софи, проживает в Токио, работает моделью и активно ведет свой инстаграм в котором уже около 200 тысяч подписчиков. Софи увлекается косплями, поэтому на ее странице можно найти много фото в различных образах, но несомненно одними из лучших являются персонажи из Genshin Impact.

Барбара в Genshin Impact / изображение IGN

Барбара от Софи / изображение из instagram

Взрослая версия Барбары от Софи / изображение из instagram

Мона в Genshin Impact / изображение IGN

Мона от Софи / изображение из instagram

Косплей от Alodia Goseingfiao

Официальная партнерша Facebook Gaming, стримерша, модель и лайфстайл блогерша с 1,5 миллионами подписчиков в инстаграм Алодия Госенфиао также не обошла стороной Genshin Impact. Хотя Алодия редко выполняет косплей, персонаж популярной RPG Лиза все же заинтересовала девушку и получила свое воплощение в ее образе.

Лиза в Genshin Impact / изображение uhdpaper

Лиза от Алодии / изображение из instagram

Косплей от Hendoart

Еще одна геймерша, что проводит трансляции на Twitch решила добавить в свою коллекцию косплеев образ Джин из Genshin Impact.

Джин в Genshin Impact / изображение IGN

Джин от Hendoart / изображение из instagram

Косплей от rinnieriotcosplay

Бизнесвумен, косплеерша и стримерша под псевдонимом Rinnie Riot также полюбила Лизу из Genshin Impact и сделала косплей именно на нее.

Лиза от Rinnie Riot / изображение из instagram

Косплей от Кейт Кей

Косплеерша и модель Кейт Кей с 120 тысячами подписчиков в инстаграм, известная своими косплеями на грани приличия, что, однако находят отклик у поклонников. В частности, косплей на волшебницу Мону из Genshin Impact точно не оставит равнодушными фанатов игры.

Мона от Кейт Кей / изображение из instagram

Октровенный косплей Моны от Кейт Кей / изображение из instagram