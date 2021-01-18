Лучшие косплеи Genshin Impact: внимание к деталям и соблазнительные фото (16+)
Genshin Impact предлагает поклонникам очень большой ассортимент стильных персонажей на выбор, поэтому количество крутых косплеев, на которые он вдохновляет, не является неожиданностью. Предлагаем взглянуть на лучшие из них в материале.
Genshin Impact стал известным благодаря вдохновенному аниме подходу к ролевому геймплею с открытым миром. Многочисленные игровые персонажи, монстры и боссы, найденные по всему Тейвату, имеют уникальный дизайн и вдохновляют поклонников и поклонниц на яркие косплеи. Мы на Games24 подготовили для вас подборку лучших косплеев из нашумевшей JPRPG.
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Косплеи от PeachMilkyCosplay
Девушка по имени Софи, проживает в Токио, работает моделью и активно ведет свой инстаграм в котором уже около 200 тысяч подписчиков. Софи увлекается косплями, поэтому на ее странице можно найти много фото в различных образах, но несомненно одними из лучших являются персонажи из Genshin Impact.
Барбара в Genshin Impact / изображение IGN
Барбара от Софи / изображение из instagram
Взрослая версия Барбары от Софи / изображение из instagram
Мона в Genshin Impact / изображение IGN
Мона от Софи / изображение из instagram
Косплей от Alodia Goseingfiao
Официальная партнерша Facebook Gaming, стримерша, модель и лайфстайл блогерша с 1,5 миллионами подписчиков в инстаграм Алодия Госенфиао также не обошла стороной Genshin Impact. Хотя Алодия редко выполняет косплей, персонаж популярной RPG Лиза все же заинтересовала девушку и получила свое воплощение в ее образе.
Лиза в Genshin Impact / изображение uhdpaper
Лиза от Алодии / изображение из instagram
Косплей от Hendoart
Еще одна геймерша, что проводит трансляции на Twitch решила добавить в свою коллекцию косплеев образ Джин из Genshin Impact.
Джин в Genshin Impact / изображение IGN
Джин от Hendoart / изображение из instagram
Косплей от rinnieriotcosplay
Бизнесвумен, косплеерша и стримерша под псевдонимом Rinnie Riot также полюбила Лизу из Genshin Impact и сделала косплей именно на нее.
Лиза от Rinnie Riot / изображение из instagram
Косплей от Кейт Кей
Косплеерша и модель Кейт Кей с 120 тысячами подписчиков в инстаграм, известная своими косплеями на грани приличия, что, однако находят отклик у поклонников. В частности, косплей на волшебницу Мону из Genshin Impact точно не оставит равнодушными фанатов игры.
Мона от Кейт Кей / изображение из instagram
Октровенный косплей Моны от Кейт Кей / изображение из instagram
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