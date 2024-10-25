Користувачі платформи EGS давно звикли до подарунків у вигляді безкоштовних проєктів, але далеко не всі з них настільки якісні як наступні дві гри, що стануть доступні вже незабаром, інформує Games 24.

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Наступна партія відеоігор, вочевидь, присвячена Гелловіну як тематично, так і в часових рамках.

Для користувачів Epic Games Store з 31 жовтня по 7 листопада стануть безплатними дві круті забавки Witch It та Ghostwire: Tokyo.

Перший проєкт – це багатокористувацька гра в хованки, в якій гравці беруть на себе роль мисливця на відьом або ж самих відьом. Перші мають знайти других на мальовничих мапах, у той час, коли ті мають здібність перетворюватися на будь-який предмет інтер'єру.

Трейлер гри Witch It – дивіться відео

Щодо Ghostwire: Tokyo, то це гра від студії Tango Gameworks, визнана геймерами та критиками – 8.3/10 та 77/100 на metacritic (версія для ПК).

Вона розповідає про боротьбу з містичними силами, що захопили Токіо.

На геймерів очікує цікава сюжетна лінія та захопливий ігровий процес з використанням стихійних здібностей.

Трейлер Ghostwire: Tokyo – перегляньте ролик

Обидва проєкти точно варті вашої уваги, особливо, коли їх можна отримати цілком безплатно.