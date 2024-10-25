Epic Games подарує геймерам одразу дві безплатні гри на Гелловін
31 жовтня на платформі Epic Games Store почнеться безплатна роздача одразу двох відеоігор, які мають дуже гарні відгуки як від геймерів, так і від критиків.
Користувачі платформи EGS давно звикли до подарунків у вигляді безкоштовних проєктів, але далеко не всі з них настільки якісні як наступні дві гри, що стануть доступні вже незабаром, інформує Games 24.
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Наступна партія відеоігор, вочевидь, присвячена Гелловіну як тематично, так і в часових рамках.
Для користувачів Epic Games Store з 31 жовтня по 7 листопада стануть безплатними дві круті забавки Witch It та Ghostwire: Tokyo.
Перший проєкт – це багатокористувацька гра в хованки, в якій гравці беруть на себе роль мисливця на відьом або ж самих відьом. Перші мають знайти других на мальовничих мапах, у той час, коли ті мають здібність перетворюватися на будь-який предмет інтер'єру.
Трейлер гри Witch It – дивіться відео
Щодо Ghostwire: Tokyo, то це гра від студії Tango Gameworks, визнана геймерами та критиками – 8.3/10 та 77/100 на metacritic (версія для ПК).
Вона розповідає про боротьбу з містичними силами, що захопили Токіо.
На геймерів очікує цікава сюжетна лінія та захопливий ігровий процес з використанням стихійних здібностей.
Трейлер Ghostwire: Tokyo – перегляньте ролик
Обидва проєкти точно варті вашої уваги, особливо, коли їх можна отримати цілком безплатно.