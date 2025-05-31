Безплатні ігри в EGS та Steam – 3 цікаві пропозиції для ПК-геймерів
- Epic Games Store пропонує безкоштовно культовий інді-проєкт Limbo та шутер Tiny Tina's Wonderlands.
- На Steam до 1 липня можна безкоштовно отримати гру Tell Me Why від Dontnod Entertainment.
У користувачів ПК з'явилися одразу 3 безплатні пропозиції в популярних цифрових магазинах відеоігор Epic Games Store та Steam. Деталі – у матеріалі.
ПК-геймери можуть безплатно отримати 3 цікаві відеогри, кожна з яких варта проходження, інформує 24 Канал.
До теми У Steam стала безкоштовною гра, що поєднує Plague Inc та Vampire Survivors
Чергова роздача від EGS
У Epic Games Store в рамках щотижневої роздачі на користувачів чекають дві безкоштовні забавки.
Першою є культовий інді-проєкт Limbo. Пазл-платформер пропонує гравцю напружену атмосферу та унікальний візуальний стиль, розповідаючи історію хлопчика, який опинився в моторошному лісі, де його переслідує велетенський павук.
Трейлер гри – дивіться відео
Ще одною безплатною відеогрою в EGS є спіноф до відомої серії Borderlands – шутер Tiny Tina's Wonderlands.
Трейлер проєкту – перегляньте ролик
Інтерактивне кіно у Steam
Своєю чергою на платформі від Valve, окрім гри з 99% позитивних відгуків до 1 липня у геймерів буде можливість безплатно отримати проєкт від творців перших частин Life is Strange.
Епізодична гра Tell Me Why від Dontnod Entertainment розповідає історію близнюків з особливими здібностями, які намагаються розгадати таємницю смерті своєї матері.
Трейлер гри – дивіться ролик
Отож, не пропустіть цих цікавих пропозицій.