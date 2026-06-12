Чергова безплатна пропозиція в Steam пропонує геймерам поринути в коротеньку наративну пригоду в жанрі симулятора виживання, повідомляє 24 Канал.
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Яка гра безплатна в Steam прямо зараз?
До 20:00 18 червня користувачі Steam можуть додати до своїх бібліотек відеогру The Red Lantern.
Попри назву, вона не має нічого спільного з жодними кварталами чи Амстердамом, а розповість історію Погонщика з Аляски.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Застрягнувши в дикій місцевості зі зграєю їздових собак, йому доведеться приймати нелегкі рішення та керувати своїми хвостатими підопічними аби вибратися.
У грі потрібно шукати їжу та інші припаси, підтримувати витривалість собак, формувати з них групу та вирішувати як вчинити у тій чи іншій ситуації, що трапиться на дорозі.
Трейлер гри: дивіться відео
Тривалість гри приблизно 4 години, повідомляє howlongtobeat.com.
Рейтинг рецензій у Steam знаходиться на відмітці у "дуже схвальні" з 82% позитивних оглядів.
The Red Lantern хвалять за сюжет, атмосферу та візуальну складову. Окремо виділяють те, як гра змушує прив'язатися до своїх собак.
Разом з тим дещо розчарували геймерів саме елементи "виживання" та механіка керування упряжкою. Через це проєкт Timberline Studio навіть жартома називають одним з найлегших "симуляторів виживання", адже загинути у ньому практично неможливо.
Стандартна ціна гри у Steam 329 гривень.