Поспішіть забрати – у Steam дарують атмосферний симулятор виживання, де ви точно виживете

Користувачі платформи Steam можуть безплатно отримати цікавий симулятор виживання, який перенесе їх на засніжену Аляску. Деталі – у матеріалі.

Чергова безплатна пропозиція в Steam пропонує геймерам поринути в коротеньку наративну пригоду в жанрі симулятора виживання, повідомляє 24 Канал.

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Яка гра безплатна в Steam прямо зараз?

До 20:00 18 червня користувачі Steam можуть додати до своїх бібліотек відеогру The Red Lantern.

Попри назву, вона не має нічого спільного з жодними кварталами чи Амстердамом, а розповість історію Погонщика з Аляски.

Застрягнувши в дикій місцевості зі зграєю їздових собак, йому доведеться приймати нелегкі рішення та керувати своїми хвостатими підопічними аби вибратися.

У грі потрібно шукати їжу та інші припаси, підтримувати витривалість собак, формувати з них групу та вирішувати як вчинити у тій чи іншій ситуації, що трапиться на дорозі.

Трейлер гри: дивіться відео

Тривалість гри приблизно 4 години, повідомляє howlongtobeat.com.

Рейтинг рецензій у Steam знаходиться на відмітці у "дуже схвальні" з 82% позитивних оглядів.

The Red Lantern хвалять за сюжет, атмосферу та візуальну складову. Окремо виділяють те, як гра змушує прив'язатися до своїх собак.

Разом з тим дещо розчарували геймерів саме елементи "виживання" та механіка керування упряжкою. Через це проєкт Timberline Studio навіть жартома називають одним з найлегших "симуляторів виживання", адже загинути у ньому практично неможливо.

Стандартна ціна гри у Steam 329 гривень.