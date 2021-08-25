Безстрашні рибки в пошуках океану: у мережі з'явився новий трейлер кумедної гри I Am Fish

Відома студія Bossa продовжує знайомити геймерів з грою I Am Fish. Цього разу розробники показали новий трейлер, а також нарешті назвали дату виходу цієї відеогри.

Кілька місяців тому відома студія Bossa (Surgeon Simulator та I Am Bread) анонсувала свою нову гру з назвою I Am Fish. Геймерам ця відеогра дуже сподобалася, а загалом в цього проєкту вже з'явилося чимало шанувальників.

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I Am Fish – це кумедний пригодницький платформер, у якому користувачі грають за рибок, яких зловили та відправили в зоомагазин. Щоправда, головні герої не збираються просто так здаватися, а тому головне завдання геймерів – допомогти їм повернутися в океан. Останнє зробити не так й просто, а загалом гравці зіштовхнуться на цьому шляху з різноманітними перешкодами та ворогами (люди та тварини).

Головним героям потрібно буде не лише плавати, а й часто виходити на сушу (дахи та дороги). Щоправда, навіть ці віртуальні риби не можуть тривалий час знаходитися на землі. А тому потрібно буде активно використовувати різноманітні імпровізовані акваріуми, наприклад, відра на колесах чи бокали для пива. Розробники відзначили, що в їхній відеогрі інтуїтивно зрозуміле керування, реалістична фізика та цікава історія. Також варто додати, що грати потрібно буде за наступних персонажів:

Золота рибка – весела, смілива та прекрасно плаває.

Фугу – добра, повільна та вміє перекочуватися.

Піранья – дика, непередбачувана та обожнює кусатися.

Летюча риба – неуважна, чуйна та вміє літати.

Відомо, що реліз I Am Fish відбудеться вже 16 вересня на PC, Xbox One, Xbox Series. А також ця гра одразу ж буде доступна всім передплатникам сервісу Xbox Game Pass. Наостанок варто відзначити, що в Steam зараз доступна безплатна демонстраційна версія цієї відеогри.

Новий трейлер відеогри I Am Fish: відео