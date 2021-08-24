Уже 25 серпня відбудеться реліз оригінального платформера Psychonauts 2. Тому ще вчора розробники зняли ембарго на огляди, а в мережі одразу ж почали з'являтися перші оцінки цієї відеогри.

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Наприклад, на агрегаторі рецензій Metacritic відеогру Psychonauts 2 вже встигло оцінити чимало видань. Загалом критики дуже тепло зустріли цей проєкт, а в середньому він отримує 89 балів зі 100 на PC (30 оглядів), а на Xbox Series X – 87 балів (48 оглядів). Варто додати, що на інші версії цієї гри поки ще дуже мало оглядів. На Opencritic у цієї відеогри зараз 88 балів (91 огляд), а рекомендують її 98% критиків. Варто додати, що перша частина отримала схожі оцінки від преси (86 – 87 балів).

Критики сходяться на думці, що розробники з Double Fine створили ідеальний сиквел. Особливо вони відзначають сюжет, персонажів, дизайн рівнів, гумор, а також візуальну складову гри. Загалом журналісти впевнені в тому, що Psychonauts 2 має сподобатися не лише шанувальникам першої частини, а й новачкам. Також критики похвалили розробників за те, що вони торкнулися різноманітних серйозних тем (депресія чи алкоголізм).

Критикують гру за невеликі технічні недоліки, незручне перемикання здібностей, бойову систему, а також за простий ігровий процес (проходиться дуже легко). Але загалом негативні огляди взагалі відсутні, а жодне видання поки не виставило грі оцінку в менше як 70 балів. Наостанок варто відзначити, що вже завтра Psychonauts 2 вийде на PC, PlayStation та Xbox. А також вона одразу ж буде доступна всім передплатникам сервісу Xbox Game Pass.

Сюжетний трейлер відеогри Psychonauts 2: відео