Більше не Мессі та Роналду: стали відомі 22 найкращі футболісти у FIFA 22

Справжнім сюрпризом для шанувальників віртуального футболу стало те, що у черговій частині серії FIFA Кріштіану Роналду більше не є головним суперником Ліонеля Мессі у званні кращого гравця. Детальніше у матеріалі.

Цілих 10 років на вершині рейтингу гравців у іграх франшизи FIFA знаходилися двоє найкращих футболістів планети: Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. Проте у FIFA 22 місце португальця посів інший нападник, що своєю чергою стало кінцем своєрідної епохи.

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Класично для цієї пори року, розробники з EA Sports оголосили рейтинг 22 найкращих футболістів майбутньої частини серії FIFA. І, не менш класичним, стало виникнення бурхливих дискусій навколо цієї події. Причиною стало зниження загального рейтингу нападника Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду з торішніх 92 пунктів до 91.

Минулого року в загальному заліку Роналду з показником у 92 пункти поступався лише Ліонелю Мессі (93). Домінація цих двох футбольних богів у віртуальному світі тривала аж з 2011 року, а з FIFA 16 до трійки лідерів примкнув Неймар. Проте ніщо не вічно і цьогоріч у FIFA 22 португалець приєднався до своєрідного "клубу 91" і посідає третє місце у загальному рейтингу, поділяючи його з такими гравцями як Кевін Де Брюйне, Кіліан Мбаппе, Неймар та Ян Облак.

11 найкращих футболістів у FIFA 22 / зображення eurogamer.net

Це означає, що вперше за 10 років Кріштіану Роналду вилетів з двійки найкращих гравців світу за версією відеоігри FIFA. На зміну йому прийшла гольова машина мюнхенської Баварії – Роберт Левандовські із рейтингом у 92 пункти. Мессі ж як і раніше, за версією розробників, є найкращим гравцем світу з 93 пунктами.

Найрейтинговіші футболісти FIFA 22 з 11 по 22 місце / зображення eurogamer.net

Така звістка про Кріштіану Роналду засмутила багатьох шанувальників португальця, проте водночас потішила фанів Левандовські. Допоки дискусії в мережі не вщухають – це грає на руку розробникам з EA Sports, адже є свого роду піаром для майбутньої гри.

FIFA 22 вийде 27 вересня для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК та Google Stadia.