Як і всі щорічні серійні проєкти, майбутня FIFA 22 має намір взяти все найкраще з попередніх частин та доповнити це різного роду нововведеннями. Наприклад трохи більш як місяцем раніше стало відомо, що у новій частині вперше в історії франшизи з'явиться коментаторка, а нещодавно розробники поділилися ще однією важливою зміною, яка точно сподобається багатьом гравцям.

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У блозі розробників з EA Sports під назвою Pitch Notes анонсували появу нових налаштувань в грі, а точніше спеціальної камери – Celebration Camera. У попередніх іграх серії, після пропущеного м'яча гравцям доводилося дивитися, як суперник святкує звитягу. Здавалося б, що це дрібниця, проте будь-який досвідчений геймер, який часто грає у FIFA знає, що це один із найбільш дратівливих моментів матчу.

Кастомізований стадіон у FIFA 22 / зображення ea.com

Іноді опоненти навіть навмисно святкують голи якимись принизливими чи чудернацькими способами, аби розгнівати суперника, а у такій змагальній грі як футбол, нехай і віртуальний, холоднокровність є запорукою перемоги, проте зберегти її у такій ситуації буває досить важко. Саме тому фанати франшизи роками просили розробників дати можливість пропускати святкування суперників і, схоже, що ті нарешті пішли на компроміс.

Пропустити гол завжди неприємно, особливо в поєдинку, що проходив дуже рівно. Хоча святкування є важливою частиною справжнього футболу, ми знаємо, що їх перегляд може стати неприємним досвідом для деяких гравців, – зазначили розробники в блозі.

Отож, у новій частині ви все ще не зможете повністю пропустити святкування опонента, якщо він того не захоче, проте тепер вам не обов'язково за ним спостерігати, адже нова камера у цей час буде зосереджена на ваших власних гравцях, трибунах та вболівальниках, а не на футболістах іншої команди. Відповідну опцію можна буде активувати у налаштуваннях гри.

Реліз FIFA 22 відбудеться 1 жовтня 2021 року для платформ PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК та Google Stadia.