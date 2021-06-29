В наступній частині найпопулярнішого футбольного симулятора – FIFA 22, з'явиться коментаторка – вперше в історії серії. Про це повідомили відразу кілька інсайдерів, у тому числі користувач твітеру FUTZone, який вже раніше ділився правдивими чутками про ігри серії FIFA.

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Згідно з заявами інсайдерів, англійську версію гри запропонували озвучити колишній професійній футболістці, захисниці лондонського "Арсеналу" та збірної Англії – Алекс Скотт. Офіційно про це повинні оголосити під час презентації EA Play Live 2021, яка відбудеться зовсім незабаром – 22 липня.

Алекс Скотт як футболістка та експертка / зображення Reddit

Після завершення спортивної кар'єри Скотт стала однією з найпопулярніших футбольних експертів у Великобританії. Найчастіше її можна зустріти в роботі на матчах англійської Прем'єр-ліги, а під час Євро-2020 вона стала окрасою "зіркового" коментаторського складу студії телеканалу BBC.

Достеменно невідомо чи планують розробники з EA Sports додати коментаторок у всі майбутні локалізації гри чи зроблять виняток лише для Алекс, проте більшість фанатів франшизи позитивно сприйняли подібну ініціативу, відмітивши професіоналізм та коментаторську грамотність дівчини.

Серед інших цікавих нововведень, які стали відомі завдяки інсайдерам можна відмітити командні джемпери, які гравці тепер носитимуть до матчу та розширення налаштувань атакувальних тактик, які дозволять детально керувати діями ваших гравців в атаці, подібно до налаштувань оборони у попередніх частинах серії.