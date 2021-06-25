Ще рік тому розробники з Konami оголосили, що готують серйозні зміни для свого футбольного симулятора Pro Evolution Soccer: компанія відмовляється власного рушія Fox Engine і переходить на популярний Unreal Engine 4. Зовсім нещодавно ці слова знайшли підтвердження, адже розпочався бета-тест загадкової гри під тегом "New Football Game", що не збило з пантелику геймерів, які одразу зрозуміли, що йдеться про наступну частину PES.

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Подія не отримала жодних анонсів в офіційних соцмережах чи бодай пресрелізу – пропозиція з ВБТ (відкрите бета-тестування) просто з'явилася в магазинах Xbox і PlayStation. Відповідно інформації на офіційній сторінці Konami, яка з'явилася вже опісля, цим випробуванням розробники переслідують такі цілі:

Оцінити якість мережевого матчмейкінгу і з'єднання з серверами.

Дізнатися думки учасників тесту про саму гру.

Все це означає, що ця бета-версія призначена передусім для тестування мережевих функцій гри. У ній гравцям доступні лише матчі сам на сам і чотири команди – Манчестер Юнайтед, Баварія, Ювентус і Барселона.

Попри це, геймери, які не розібралися з призначенням тестування, виявилися наляканими графікою та анімаціями та вже почали глузувати з майбутнього проєкту в соцмережах. Після хвилі невдоволення, Konami довелося ще раз підкреслити, що геймплейні механіки, баланс, анімації та загальний рівень графіки не відображають якості кінцевого продукту та покращаться ближче до релізу.

Геймплей бети PES 2022



В будь-якому випадку, новий ігровий рушій – це величезний крок для серії, який може як вдихнути в неї нове дихання, так і повністю забрати всі шанси на створення гідної конкуренції головному опоненту PES – FIFA від EA Sports.

Взяти участь у тестуванні можна до 8 липня, а тим, хто не полінується пройти опитування опісля, подарують 25 000 GP (ігрова валюта) для режиму MyClub в PES 2021. Як свідчить банер на футбольному полі в "беті", офіційний анонс "New Football Game" відбудеться 21 липня 2021 року.