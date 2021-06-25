Еще год назад разработчики из Konami объявили, что готовят серьезные изменения для своего футбольного симулятора Pro Evolution Soccer: компания отказывается от собственного движка Fox Engine и переходит на популярный Unreal Engine 4. Совсем недавно эти слова нашли подтверждение, ведь начался бета-тест загадочной игры под тегом "New Football Game", что не сбило с толку геймеров, которые сразу поняли, что речь идет о следующей части PES.

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Событие не получило никаких анонсов в официальных соцсетях или хотя бы прессрелиза – предложение ОБТ (открытое бета-тестирование) просто появилось в магазинах Xbox и PlayStation. Согласно информации на официальной странице Konami, которая появилась уже после, этим испытанием разработчики преследуют следующие цели:

Оценить качество сетевого матчмейкинга и соединения с серверами.

Узнать мнение участников теста о самой игре.

Все это означает, что эта бета-версия предназначена прежде всего для тестирования сетевых функций игры. В ней игрокам доступны только матчи один на один и четыре команды – Манчестер Юнайтед, Бавария, Ювентус и Барселона.

Несмотря на это, геймеры, не разобравшиеся с целями тестирования, оказались напуганными графикой и анимациями и уже начали насмехаться над будущим проектом в соцсетях. После волны недовольства, Konami пришлось еще раз подчеркнуть, что геймплейные механики, баланс, анимации и общий уровень графики не отражают качества конечного продукта и улучшатся ближе к релизу.

Геймплей беты PES 2022



В любом случае новый игровой движок – это огромный шаг для серии, который может как вдохнуть в нее новое дыхание, так и полностью уничтожить все шансы на создание достойной конкуренции главному оппоненту PES – FIFA от EA Sports.

Принять участие в тестировании можно до 8 июля, а тем, кто не поленится пройти опрос после, подарят 25 000 GP (игровая валюта) для режима MyClub в PES 2021. Как гласит баннер на футбольном поле в "бете", официальный анонс "New Football Game "состоится 21 июля 2021 года.