С непрерывным развитием киберспорта и даже становлением некоторых его видов как олимпийских дисциплин, вопросом времени было то, когда он появится в реалиях украинского футбола. Однако, его развитие столь стремительно, что уже совсем скоро мы с вами можем стать свидетелями создания Украинской киберфутбольной Премьер-лиги.

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По словам директора УПЛ Евгения Дикого, 11 мая 2021 было проведено рабочее заседание с представителями ассоциации электронного футбола Украины, президентом которой является Владислав Шовковский.

На встрече стороны договорились о создании полноценной киберфутбольной лиги и запланировали еще одно совещание, до которого планируют создать регламент и определиться с форматом и календарем, а когда все это будет готово обратиться к клубам УПЛ с конкретным предложением. Дикий убедительно заявил, что этого следует ожидать уже в июне текущего года.

Единственной преградой может стать отказ самих клубов, однако Евгений на этот счет спокоен и уверен в том, что проект сможет заинтересовать команды.

У нас есть опыт проведения киберфутбольных турниров. В 2019 многие клубы приняли участие в турнире и все остались довольны. Турнир оставил хороший привкус. Клубы не понесли абсолютно никаких затрат и даже немного заработали. Сам турнир окупился за счет спонсорского контракта, – рассказал директор УПЛ Евгений Дикий.

Обладатель UPL CYBER CUP 2019: представитель команды Александрия – Phoenix / изображение gameinside.uа

Также своим мнением насчет таких оптимистичных планов поделился и Владислав Шовковский. По его словам после проведенного в 2019 году совместно с УПЛ турнира организации готовы сделать шаг вперед, чтобы виртуальный футбол стал наравне с пляжным футболом и футзалом.

Президент ассоциации электронного футбола – Владислав Шовковский / изображение football.ua

В этом турнире заинтересованы все стороны – начиная от нашей ассоциации, продолжая УПЛ и заканчивая клубами. Сейчас мы прорабатываем возможные варианты, говорим о формате, количестве участников и так далее. Уже летом наш план развития будем дорабатывать совместно с клубами, – сказал Шовковский.

Ранее в Украине уже проводились различные турниры по виртуальному футболу в которых выступали представители некоторых клубов, однако все они были проведены спонсорами, не имевшими отношения к официальным структурам УПЛ или УАФ (кроме припомненного выше). То что планируется, больше напоминает успешный проект ePremier League в котором выступают официальные представители всех футбольных клубов Английской Премьер-лиги. Будем надеяться на лучшее и с нетерпением ожидать дальнейших новостей о продвижении этой удивительно интересной идеи.