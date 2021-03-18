Стример с никнеймом ScudzTV решил посчитать стоимость лучшей команды в FIFA 21. Он попытался проанализировать все методы, которыми можно получить такую сумму в этой игре.

"EAGate" продолжает набирать все новые обороты, а разработчики из EA Sports оказались в очень затруднительной ситуации. В компании уже признали, что кто-то действительно продавал редкие карточки игроков с их учетных записей, а расследование пока продолжается. Поэтому неудивительно, что сегодняшний герой также обвиняет разработчиков в подобном обмане.

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Стример ScudzTV решил посчитать стоимость лучшей команды в режиме FIFA 21 Ultimate Team. Он отметил, что представители компании неоднократно отмечали, что команду мечты может собрать любой геймер. Он решил создать команду из лучших игроков FIFA 21, а также посчитал, что она стоит 100 миллионов в игровой валюте. Далее он решил разобрать все методы, которыми можно получить такую сумму.

Игра в матчах

Очень простой и доступный всем способ получения игровой валюты. Стример отметил, что за одну игру можно получить 1,5 тысячи монет, поэтому для создания такой команды нужно сыграть более 66 тысяч поединков. В среднем один матч приходит за 20 минут, поэтому это "всего" 22 тысячи часов или 916 дней игры в FIFA 21. Понятно, что такой метод трудно назвать реальным и эффективным.

Трейдинг на торговой площадке

Такой способ вообще очень трудно назвать стабильным, но ScudzTV решил посчитать и его. Он предположил, что с каждой сделки сможет получать 10 тысяч монет, поэтому для создания команды мечты нужно сделать 10 тысяч таких операций. Если получать такую прибыль каждые 10 минут, то своей цели можно достичь за 1650 часов или за 69 дней игры. Понятно, что это выглядит немного реальнее, хотя компания EA Sports активно борется с трейдингом. Поэтому в этом случае легче получить блокировку от компании.

Донат и FIFA Points

Наверное, единственный реальный способ собрать такую команду мечты, но его трудно назвать доступным для всех. Итак, стример решил конвертировать реальные деньги в игровую валюту. Он предположил, что с 12 тысяч FIFA Points можно получать более 100 тысяч монет. Такое количество FIFA Points можно приобрести за 80 фунтов стерлингов, поэтому на команду лучших ему нужно будет потратить 80 тысяч фунтов стерлингов, а это более 3 миллионов гривен. Конечно, такая сумма является космической, хотя это только и приблизительные подсчеты.

Выводы ScudzTV

Пользователь ScudzTV обвинил компанию EA Sports в обмане и написал, что команду мечты почти невозможно собрать в FIFA 21. Он отметил, что для успешности в этой видеоигре, игроки должны тратить много времени или немалые суммы реальных денег. Напоследок ScudzTV написал следующее:

Если ваша (EA Sports) главная цель – прибыль, тогда поздравляем вас с победой и продолжайте оставаться такими, какие вы есть.

Стоит отметить, что пользователям в твиттере серия его постов очень понравилась, а первый быстро собрал более 18 тысяч лайков и почти 4 тысячи комментариев. Кажется, "EAGate" только набирает обороты, а в этот раз компания EA Sports может и не выйти "сухой из воды".

Lets talk @EASPORTSFIFA (#FIFA21 A THREAD)



You claim that everyone can get all players they desire without spending money on the game ...



Here's my dream team, a mere 100 million coin team.



So this is "achievable" & here are my options according to you;



(1/7) pic.twitter.com/7vhy3HcOMo — ScudzTV (@ScudzTV) March 16, 2021

Команда мечты за 100 миллионов игровых монет / Фото твиттер ScudzTV