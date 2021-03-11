EA Sports вновь оказалась в центре громкого скандала из-за видеоигры FIFA 21. На этот раз сотрудников компании обвиняют в продаже редких карточек за реальные деньги.

Мы уже рассказывали вам о неоднозначном и скандальном решение EA Sports в отношении профессионального игрока Гарри Хескета. Правда, это был простой "скандальчик", потому что сейчас в компании уже очень серьезные проблемы.

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Компания EA Sports зарабатывает немало средств в режиме Ultimate Team. Поклонники тратят реальные деньги на паки (лутбоксы в этой игре), чтобы получить лучших игроков. Правда, шанс поймать топовые карточки ничтожный, поэтому фанаты ежегодно тратят огромные суммы на такие паки.

Также EA Sports уже длительное время пытается бороться с черным рынком FIFA, потому что у компании не хотят, чтобы режим Ultimate Team приравнивали к азартным играм. Однако, кажется, на таком рынке активно торгуют сами сотрудники этой компании. Конечно, информацию точной пока назвать нельзя, хотя твиттер просто "кишит" сообщениями, в которых показаны переписки с продавцами, скриншоты и другие доказательства.

Геймеры утверждают, что кто-то из сотрудников компании продает редкие и топовые карточки игроков за реальные деньги. Цены на футболистов очень отличаются, но в среднем за одного игрока продавец просит от 500 евро. Также есть комплексные предложения (до 2,5 тысяч евро), где можно получить сразу нескольких игроков и даже определенную скидку.

Самое интересное, что таинственный продавец отмечает, что спокойно может загрузить этих игроков на ваш аккаунт. На скриншотах можно увидеть, что геймеры действительно являются первыми владельцами этих футболистов, а также такие карточки нельзя продать. Пока непонятно, сколько таких продавцов есть, потому что доказательств уже очень много и трудно поверить, что с таким количеством людей работал только один человек.

Конечно, этот факт очень возмутил игроков в FIFA, а также популярным в твиттере уже стал хэштег "#EAGate". Оказывается, что можно не тратить немалые суммы на паки в надежде поймать хорошего игрока. Можно было обратиться к сотрудникам EA Sports, а также сэкономить немалую сумму. Представители компании EA Sports даже не стали отрицать пока этот факт. Они пообещали информировать игроков относительно этой ситуации, а также отметили следующее:

Мы проведем тщательное расследование, и если мы обнаружим нарушителя, мы примем немедленные меры.

So we grind/trade/open packs and can’t touch these PIM players but EA employees sell them to people secretly for $1,700?!?! LOL I respect the grind but my god... pic.twitter.com/CCnhjZbcgH — Nick (@Nick28T) March 10, 2021

"Сливы" переписок и другие доказательства / Фото твиттер Nick и Arcade-Fut

Ответ компании EA Sports / Фото твиттер EA Sports