Киберспортсмен Гарри Хескет объявил о завершении профессиональной карьеры и уже покинул организацию Fnatic. Такое решение он принял после блокировки от EA Sports.

Источник: твиттер Fnatic

Гарри Хескет объявил о завершении своей профессиональной карьеры в дисциплине FIFA. Официальная информация появилась в твиттере команды Fnatic, но эта история не такая уж простая.

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Гарри решил завершить карьеру из-за неоднозначного решения компании EA Sports. Канадцы решили забанить геймера на некоторое время, поэтому он вынужден пропускать ближайшие турниры в дисциплине FIFA 21. Представителям компании не понравилась одна из шуток Хескета.

Геймер получил бан за неудачную шутку на одном из стримов, который проходил еще в декабре. Гарри проводил обычный поединок с Андерсом Вейргангом, но решил пошутить и сказал следующее:

Может его пальцы и быстрые, но мои длинные.

Также Гарри добавил, что это "mum joke" – шутка, из которой смеется больше автор, чем окружающие. Но в данном случае это звучало как грубая и неприятная отсылка к матери Андерса ("mum" – с английского мама). Сам Хескет это уже признал и давно извинился за свою неудачную шутку. Его соперник написал, что он не увидел в этой шутке ничего плохого и отметил, что претензий к Гарри не имеет.

Но в компании EA Sports решили, что эти двое не смогут разобраться без их помощи. Поэтому они решили вмешаться и забанили Гарри Хескета на ближайшее время. Официальная причина бана: "Распространение неприемлемого и оскорбительного контента"

Гарри очень не понравилась такая формулировка и сам бан. Он решил записать видео для своего ютуб-канала, в котором сказал следующее:

EA может забанить почти за все. Они могут делать что хотят и когда хотят. Это не оправдание, я не пытаюсь повлиять на их решение. Но за неудачную шутку меня наказали так же строго, как за расизм.

Видео, в котором Гарри Хескет подробно разбирает эту ситуацию

Теперь Гарри планирует сосредоточиться на развитии своих личных каналов на "Youtube" и "Twitch". Суммарно на геймера подписано почти миллион поклонников, которые были очень удивлены его решением. В Хескета большая аудитория, поэтому кажется, "война" с компанией EA Sports продолжится.