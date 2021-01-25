Геймеры смогли отыскать в видеоигре Hitman 3 необычный способ ликвидации врагов, хотя и известный всем. Также пользователи платформы reddit нашли интересную пасхалку на игру Untitled Goose Game.

Видеоигра Hitman 3 вышла только 20 января, но ее релиз уже стал самым масштабным в истории этой серии. Игра получила положительные отзывы критиков, а геймеры уже начали делиться своими интересными находками. На reddit и других платформах уже можно найти немало интересного из этой игры, рассказывает Games24.

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Травматические бананы

Геймеры нашли оригинальный способ ликвидации своих врагов, хотя и трудно серьезно его воспринимать. Известный убийца решил добавить в свой смертельный арсенал простой банан, а точнее, кожуру этого фрукта. Агент 47 просто бросает ее под ноги охранникам, а последние могут поскользнуться на ней и травматично приземлиться. Видимо, известного убийцу вряд ли будут подозревать после такого.

Не стоит серьезно воспринимать такое "оружие", потому что такие способы ликвидации врагов характерны для мультфильмов или фильмов с середины прошлого века. Наверное, разработчики из IO Interactive просто решили оставить такую оригинальную пасхалку.

Смотрите видео с травматическими бананами в Hitman 3

Опасные гуси

В одной из миссий геймеров отправляют в окрестности Берлина, именно там находятся новые цели Агента 47. Но пользователь с платформы reddit решил сначала прогуляться этой местностью и не зря. Геймер нашел пасхалку на известную игру под названием Untitled Goose Game. В этой видеоигре пользователи управляют гусем, который беспокоит всех жителей своего поселка. Игрок нашел в Hitman 3 бетонные блоки со знаком, на котором изображен гусь. Также там есть надпись на немецком языке "Zutritt Verboten", а это можно перевести так: "Проход запрещен". Получается, что гусям лучше не гулять в этих местах.

Пасхалка на Untitled Goose Game / фотография пользователя smokebomb_exe