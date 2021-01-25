Геймери змогли відшукати у відеогрі Hitman 3 незвичний спосіб ліквідації ворогів, хоча й відомий всім. Також користувачі платформи reddit знайшли цікаву пасхалку на гру Untitled Goose Game.

Відеогра Hitman 3 вийшла лише 20 січня, але її реліз вже став наймасштабнішим в історії цієї серії. Гра отримала позитивні відгуки від критиків, а геймери вже почали ділитися своїми цікавими знахідками. На reddit та інших платформах вже можна відшукати чимало цікавинок з цієї гри, розповідає Games24.

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Травматичні банани

Геймери відшукали оригінальний спосіб ліквідації своїх ворогів, хоча й важко серйозно його сприймати. Відомий вбивця вирішив додати у свій смертельний арсенал простий банан, а точніше, шкірку цього фрукта. Агент 47 просто кидає її під ноги охоронцям, а останні можуть послизнутися на ній й травматично приземлитися. Напевно, відомого вбивцю навряд чи будуть підозрювати після такого.

Не варто серйозно сприймати таку "зброю", бо такі способи ліквідації ворогів характерні для мультфільмів чи фільмів із середини минулого століття. Напевно, розробники з IO Interactive просто вирішили залишити таку оригінальну пасхалку.

Дивіться відео із травматичними бананами у Hitman 3

Небезпечні гуси

В одній із місій геймерів відправляють в околиці Берліну, саме там знаходяться нові цілі Агента 47. Але користувач з платформи reddit вирішив спочатку прогулятися цією місцевістю й не даремно. Геймер відшукав пасхалку на відому гру з назвою Untitled Goose Game. У цій відеогрі користувачі керують гусаком, який турбує всіх жителів свого селища. Гравець знайшов у Hitman 3 бетонні блоки зі знаком, на якому зображений гусак. Також там є напис німецькою мовою "Zutritt Verboten", а це можна перекласти так: "Прохід заборонено". Виходить, що гусакам краще не гуляти у цих місцях.

Пасхалка на Untitled Goose Game / світлина користувача smokebomb_exe