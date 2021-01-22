Геймер зміг пройти першу місію у грі Hitman 3 за вражаючі 17 секунд. Гравець встановив новий рекорд, а користувачі у мережі високо оцінили таке швидкісне проходження.

Відеогра Hitman 3 вийшла лише 20 січня, але геймери вже почали ділитися своїми вражаючими досягненнями. Користувач з нікнеймом Frote7 опублікував на своєму youtube-каналі відео, у якому показав швидкісне проходження одного з рівнів.

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Реліз Hitman 3 проходить дуже вдало: гра отримала позитивні відгуки від критиків та геймерів, а розробники з IO Interactive вже відзначили, що вихід цього проєкту став наймасштабнішим в історії серії. У день релізу сервери відеогри навіть не змогли витримати навалу шанувальників Агента 47.

У першій місії геймерів відправляють у Дубай, ОАЕ на відкриття найвищої будівлі у світі. Звісно, Агент 47 може насолодитися прекрасними пейзажами, які відкриваються з вершини цієї гігантської споруди. Але не варто забувати, що він приїхав сюди виконати важливе завдання – вбити двох високопосадовців.

Варто відзначити, що місії у грі Hitman 3 можна проходити чималою кількість способів. Геймери лише потрапляють у відкрите середовище й вже самі вирішують, як вони будуть проходити рівень. Шанувальники цієї серії дуже часто діляться різноманітними креативними варіантами проходження місій.

Frote7 зміг пройти цей рівень за рекордні 17 секунд, а у цьому йому допомогла нова механіка скорочень. Тепер геймери можуть дуже легко проходити через двері, які вони змогли відчинити у попередньому проходженні. Frote7 підготувався та пройшов цю місію за рекордний час: двома влучними пострілами він ліквідував свої цілі, а свідків тимчасово осліпив пакетиком магнію. Користувачам у мережі дуже сподобалося таке швидкісне проходження місії, а відео зібрало вже майже 8 тисяч переглядів.

Дивіться проходження місії у Hitman 3 за рекордний час – відео