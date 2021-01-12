Розробники з IO Interactive назвали та показали всі шість локацій, які відвідає головний герой гри Hitman 3. Агент 47 у цій частині зможе побувати у різноманітних живописних місцях.

Реліз відеогри Hitman 3 відбудеться вже 20 січня на всіх основних платформах. Розробники з IO Interactive намагалися залишити у таємниці всі локації, де побуває відомий вбивця, але не вийшло. Минулого тижня з'явився "злитий" список країн, а вже сьогодні розробники підтвердили ці чутки та опублікували на своєму сайті всю інформацію з цього питання.

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У Hitman 3 розробники відправлять Агента 47 одразу у шість нових та унікальних локацій. Представники студії IO Interactive випустили матеріал, у якому розповіли про всі ці місця та продемонстрували фото.

Дубай, ОАЕ

Цю локацію геймерам вже показували в одному з геймплейних трейлерів відеогри. Саме у цьому місці й розпочнеться відеогра, а Агент 47 опиниться на церемонії відкриття найвищої будівлі у світі. Відомий вбивця навіть зможе насолодитися прекрасними пейзажами, які відкриваються з вершини цієї гігантської споруди.

Дубай, ОАЕ з відеогри Hitman 3 / IO Interactive

Дартмур, Великобританія

З сонячних Еміратів вбивця відправиться у похмуру Великобританію. Агент 47 зможе відвідати старовинний маєток з назвою Торнбрідж. Також розробники відмітили, що гравці зможуть взяти на себе роль детектива у цій місії.

Дартмур, Великобританія​ з відеогри Hitman 3 / IO Interactive

Берлін, Німеччина

Далі гравців відправлять на околиці міста Берлін, яке відоме своїм яскравим стилем та хаотичним нічним життям. Агент 47 зможе взяти час на роздуми та відпочити чи насолодитися місцевим колоритом.

Берлін, Німеччина​ з відеогри Hitman 3 / IO Interactive

Чунцин, Китай

Мегаполіс Чунцин – транспортний вузол, який приховує безліч таємниць у своїй глушині. Відомий вбивця у цьому місці зможе відпочити від повсякденних турбот та помилуватися неоновими вогнями й багатолюдними вулицями.

Чунцин, Китай з відеогри Hitman 3 / IO Interactive

Мендоса, Аргентина

Мендоса – один з найвідоміших винних регіонів у Південній Америці. Ідеальне місце, щоб насолодитися місцевим колоритом та прекрасними пейзажами. Агент 47 зможе розглянути різноманітні пам'ятки та сучасні виноградники.

Мендоса, Аргентина з відеогри Hitman 3 / IO Interactive

Карпати, Румунія

В останній місії геймерів відправлять у Карпатські гори. Інформацію про цю локацію розробники взагалі не залишили, лише відзначили, що це буде фінальна місія у цій відомій трилогії.

Карпати, Румунія з відеогри Hitman 3 / IO Interactive