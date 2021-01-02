Про Hitman 3, The Medium й Cyber Shadow та інші релізи, що чекають на геймерів протягом наступного місяця, читайте у матеріалі.

У січні, як правило, не так багато релізів ААА відеоігор, оскільки більшість великих видавців намагаються випустити свої найпопулярніші тайтли до свят, тому січень 2021 року не відрізняється великою кількістю довгоочікуваних проєктів. Проте у нього все ще є кілька потенційно чудових ігор для шанувальників, релізу яких варто очікувати. Games24 розповість про найцікавіші з них.

Читайте також Найкращі відеоігри 2020 року для ПК від PC Gamer

Scott Pilgrim Vs. The World: The Game – Complete Edition

Постер гри Scott Pilgrim Vs. The World / зображення Epic Games

Дата виходу: 14 січня

14 січня Платформи: PC, PS4, Stadia, Switch, Xbox One

Ремейк комп'ютерної гри в жанрі beat 'em up, заснованої на серії коміксів Брайана Лі О'Меллі "Скотт Пілігрим", а також на фільмі "Скотт Пілігрим проти всіх". Для шанувальників олдскульних ігор часів відеоігрових автоматів – те що треба.

Трейлер ремейку

Hitman 3

Постер гри Hitman 3 / зображення Epic Games

Дата виходу: 20 січня

20 січня Платформи: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

Продовження пригод таємничого Агента 47. Нові локації, нові способи розправи та ще більше деталей про всесвіт відеогри чекають нас у новій частині, ймовірно, найбільш популярного стелс-екшену в історії відеоігор.

Перші 5 хвилин гри Hitman 3

Cyber Shadow

Постер гри Cyber Shadow / зображення Steam

Дата виходу: 26 січня

26 січня Платформи: PC, PS4, Xbox One, Switch

Класичний платформер, що розповідає про ніндзя, який намагається вижити в постапокаліптичному світі. Видавцем гри виступають розробники популярної Shovel Knight.

Трейлер гри Cyber Shadow

Stronghold: Warlords

Постер гри Stronghold: Warlords / зображення Steam

Дата виходу: 26 січня

26 січня Платформи: PC

Серія стратегій Stronghold майже не має аналогів, адже в ній ви берете на себе роль керманича замку та будуєте його фактично з нуля. Шанувальники довго чекали на продовження улюбленої франшизи і нарешті отримають його у січні цього року. Гра дещо змінить сетинг та перенесеться в середньовічну Азію, а до того ж отримає нові юніти та покращені механіки.

Трейлер гри Stronghold: Warlords

The Medium

Постер гри The Medium / зображення xbox.com

Дата виходу: 28 січня

28 січня Платформи: PC, Xbox One, Xbox Series X

Новий горор дія якого одночасно розгортається у двох реальностях, адже головна героїня – дівчина-медіум Маріанна, здатна переміщатися між матеріальним світом і царством духів. ЇЇ постійно переслідує видіння вбивства дитини, і вона відвідує покинутий готель-пансіонат, де багато років тому розігралася немислима трагедія, задля того, щоб розібратися що до чого. За розробку відповідають творці відомих горорів Layers of Fear та Observer.

Трейлер гри The Medium