Найочікуваніші відеоігри січня – Hitman 3, The Medium та Cyber Shadow
Про Hitman 3, The Medium й Cyber Shadow та інші релізи, що чекають на геймерів протягом наступного місяця, читайте у матеріалі.
У січні, як правило, не так багато релізів ААА відеоігор, оскільки більшість великих видавців намагаються випустити свої найпопулярніші тайтли до свят, тому січень 2021 року не відрізняється великою кількістю довгоочікуваних проєктів. Проте у нього все ще є кілька потенційно чудових ігор для шанувальників, релізу яких варто очікувати. Games24 розповість про найцікавіші з них.
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Scott Pilgrim Vs. The World: The Game – Complete Edition
Постер гри Scott Pilgrim Vs. The World / зображення Epic Games
- Дата виходу: 14 січня
- Платформи: PC, PS4, Stadia, Switch, Xbox One
Ремейк комп'ютерної гри в жанрі beat 'em up, заснованої на серії коміксів Брайана Лі О'Меллі "Скотт Пілігрим", а також на фільмі "Скотт Пілігрим проти всіх". Для шанувальників олдскульних ігор часів відеоігрових автоматів – те що треба.
Трейлер ремейку
Hitman 3
Постер гри Hitman 3 / зображення Epic Games
- Дата виходу: 20 січня
- Платформи: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X
Продовження пригод таємничого Агента 47. Нові локації, нові способи розправи та ще більше деталей про всесвіт відеогри чекають нас у новій частині, ймовірно, найбільш популярного стелс-екшену в історії відеоігор.
Перші 5 хвилин гри Hitman 3
Cyber Shadow
Постер гри Cyber Shadow / зображення Steam
- Дата виходу: 26 січня
- Платформи: PC, PS4, Xbox One, Switch
Класичний платформер, що розповідає про ніндзя, який намагається вижити в постапокаліптичному світі. Видавцем гри виступають розробники популярної Shovel Knight.
Трейлер гри Cyber Shadow
Stronghold: Warlords
Постер гри Stronghold: Warlords / зображення Steam
- Дата виходу: 26 січня
- Платформи: PC
Серія стратегій Stronghold майже не має аналогів, адже в ній ви берете на себе роль керманича замку та будуєте його фактично з нуля. Шанувальники довго чекали на продовження улюбленої франшизи і нарешті отримають його у січні цього року. Гра дещо змінить сетинг та перенесеться в середньовічну Азію, а до того ж отримає нові юніти та покращені механіки.
Трейлер гри Stronghold: Warlords
The Medium
Постер гри The Medium / зображення xbox.com
- Дата виходу: 28 січня
- Платформи: PC, Xbox One, Xbox Series X
Новий горор дія якого одночасно розгортається у двох реальностях, адже головна героїня – дівчина-медіум Маріанна, здатна переміщатися між матеріальним світом і царством духів. ЇЇ постійно переслідує видіння вбивства дитини, і вона відвідує покинутий готель-пансіонат, де багато років тому розігралася немислима трагедія, задля того, щоб розібратися що до чого. За розробку відповідають творці відомих горорів Layers of Fear та Observer.
Трейлер гри The Medium
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