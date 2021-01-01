Дізнайтесь які ігри стали переможцями у 12 категоріях та кому дістався титул найкращої гри 2020 року, за версією порталу PC Gamer. Детальніше – у матеріалі.

Одне з найпопулярніших та найстаріших видань про відеоігри – журнал PC Gamer на своєму сайті опублікував список найкращих ігор 2020 року.

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Найкраще підтримувана гра

Final Fantasy XIV

Постер гри Final Fantasy XIV / зображення playstation.com

MMO RPG, події якого розгортаються у світі Final Fantasy вийшло ще в далекому 2010 році, а його підтримка завершилась у 2012. Проте у буремному 2020 році розробники зі Squere Enix здивували всіх шанувальників випуском великого оновлення 5.4, що принесло в гру багато нового контенту та суттєві зміни різноманітних аспектів гри. Саме за цей патч, гра й отримала нагороду в номінації.

Кращий екшн

Hades

Постер гри Hades / зображення nintendo

Якщо переможець в попередній категорії міг здивувати шанувальників WOW, які теж отримали масштабне доповнення Shadowlands, то в цій категорії ніяких суперечок виникнути не повинно. Hades – розроблена і випущена Supergiant Games, отримала надзвичайно теплий прийом серед геймерської спільноти та критиків.

Геймплей гри Hades

Гра заснована на грецькій міфології та розповідає нам про пригоди Загрея (сина Аїда), що намагається втекти з підземного царства та дістатись до Олімпу. Процедурно генерований світ, розумні механіки, гарно пропрацьовані персонажі та захопливий бойовий процес зробили цю гру однією з кращих у 2020 році.

Кращий Roguelike

Spelunky 2

Постер гри Spelunky 2 / зображення Steam

На відміну від більшості видань, PC Gamer вирішили не давати кілька нагород одним й тим же іграм, саме через це у категорії "Кращий Roguelike" перемогу отримала не Hades, а Spelunky 2 – 2D-платформер, де гравець бере на себе контроль над дівчиною Аною, яка прилетіла на Місяць, щоб знайти своїх зниклих батьків. Для досягнення цілі героїні доведеться просуватись смертоносними підземними печерами, заповненими ворогами та пастками та збирати різноманітні скарби, покликані полегшити її шлях.

Краща пригодницька гра

Paradise Killer

Постер гри Paradise Killer / зображення Steam

Містична відеогра, розроблена британською студією Kaizen Game Works. У ній гравець досліджує райський острів, намагаючись розкрити таємницю загадкового вбивства.

Геймплей гри Paradise Killer

Найкраща кооперативна гра

Phasmophobia

Постер гри Phasmophobia / зображення Steam

Гра в жанрі горору, що наробила галасу не лише в Steam, а й в оселях гравців, що її придбали. Особливо весело в неї грати в компанії друзів, адже гравці беруть на себе ролі мисливців за привидами, які досліджують той чи інший будинок в пошуках паранормальної активності. До того ж гра використовує технологію розпізнавання мови, так що, припустимо, привид, що мешкає в будинку, зреагує на розмову гравців в голосовому чаті.

Найкраща карткова гра

Monster Train

Постер гри Monster Train / зображення itc.ua

Пригодницька карткова гра з понад 200 картами, безліччю артефактів та величезною кількістю апгрейдів для будь-якої карти у вашій колоді. Таке розмаїття робить кожен поєдинок незабутнім та цікавим для любителів стратегічно мислити.

Геймплей гри Monster Train

Найкращі інновації

Microsoft Flight Simulator

Постер гри Microsoft Flight Simulator / зображення itc.ua

Кожен в дитинстві мріяв про відеогру в якій зможе побачити знайомі місця, а може й навіть власний будинок. Microsoft Flight Simulator – саме та гра, що може зробити це можливим, адже у якості мапи в грі виступає вся земна куля. Якщо ви завжди мріяли відчути себе пілотом цивільної авіації або ж просто вирішили подорожувати віртуально поки всюди карантинні обмеження – сміливо купуйте цей симулятор.

Найкраща VR-гра

Half-Life: Alyx

Постер гри Half-Life: Alyx / зображення Steam

Ще одна категорія у якій минулося без сюрпризів. Гейб знову всіх обдурив та не випустив Half life 3, проте Alyx аж ніяк не розчарував фанатів. Без сумнівів це найкраща гра для VR не лише 2020 року, а й взагалі з-поміж усіх нині доступних для цієї технології. Єдиний її недолік – вартість самих пристроїв необхідних для гри.

Найкраща багатокористувацька гра

Valorant

Постер гри Valorant / зображення playvalorant.com

Вбивця CS: GO – не багато не мало, але саме так охрестили гру на її релізі. І дійсно виглядало так, ніби розробники з Riot Games захотіли вкрасти увагу аудиторії, перш за все кіберспортивної, у Valve. Навіть деякі професійні кіберспортсмени з дисципліни CS оголосили про перехід у Valorant. Попри це, на кінець 2020 року CS: GO все ще залишається кіберспортивним шутером #1, в першу чергу це пов'язано з пандемією, що не дозволила проводити LAN турніри з Valorant, що своєю чергою суттєво вплинуло на популярність гри, а отже і на кількість онлайн турнірів, призові, зарплатні спортсменів і усе інше. Проте, Valorant все ще залишається перспективною нішею, адже гра дійсно класна і весела.

Найкраща RPG

Assassin's Creed Valhalla

Постер гри Assassin's Creed Valhalla / зображення playstation.com

Якщо ви пропустили той момент, коли серія Assassin's Creed стала RPG, то мерщій надолужуйте. Але при цьому розпочніть з минулої частини – Odyssey, адже саме її успіх визначив подальший вектор розвитку цієї мегапопулярної франшизи від Ubisoft. Valhalla ж прийшлась до смаку усім, про що свідчать її високі рейтинги, як від гравців, так і від критиків, та рекордні продажі в низці країн світу.

Найкращий шутер

Doom Eternal

Постер гри Doom Eternal / зображення habr

Старий добрий DoomGuy знову в строю і чекає, коли ви допоможете йому винищити полчища різноманітних ворогів, що намагаються загарбати Землю. Проте, сюжет у випадку з подібними іграми це діло десяте, адже Doom Eternal – це класичний арена-шутер, що ввібрав в себе все найкраще, що було в цьому жанрі, додав трішки RPG механік та перемішав це все з неймовірно бадьорим екшеном та частинами тіл противників. Прекрасна гра, щоб зігнати злість після важкого дня, знищуючи всіх хто трапиться на шляху.

Найкраща стратегія

Crusader Kings 3

Постер гри Crusader Kings 3 / зображення Steam

Фантастичне продовження культової серії відеоігор заслужено виграло в цій номінації. Очолюйте державу, що вам до душі, нарощуйте військову міць, утворюйте династичні шлюби, плетіть інтриги, приймайте закони, влаштовуйте замахи на ворогів та старайтесь пережити їхні намагання вбити вас. Crusader Kings III справді дає вам відчути себе на чолі могутньої середньовічної держави.

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Death Stranding

Постер гри Death Stranding / зображення playstation.com

Найбільшим здивуванням стала перемога у головній номінації гри, що вийшла ще у 2019, проте лише на консолях. Дія Death Stranding відбувається в постапокаліптичному майбутньому на території колишніх Сполучених Штатів Америки, зруйнованих вторгненням примарних істот з іншого світу. Гравець управляє кур'єром Семом (роль якого виконав відомий актор Норман Рідус) – свого роду постапокаліптичним листоношею. Перед ним стоїть завдання перетнути континент і зв'язати один з одним ізольовані поселення. Порт нової гри Хідео Кодзіми на персональні комп'ютери заслужив захопливі відгуки від критиків та став найкращою грою 2020 року за версією PC Gamer.

Дійсно, жодна гра не описала 2020 рік краще, ніж подорож до відновлення світу, змальована Кодзімою, – з огляду Death Stranding на PC Gamer.