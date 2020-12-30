Жінка записувала репліки свого чоловіка під час матчів у Dota 2, а потім написала декілька віршів. Роботи виконані у стилі канадської поетеси Рупі Каур.

На reddit користувач з нікнеймом TsenrEIohC поділився цікавою історією, а точніше, віршами своєї дружини. Пост сподобався іншим користувачам: майже 5,5 тисяч лайків та понад 200 коментарів менше ніж за день.

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Жінка записувала фрази чоловіка, які він використовував під час матчів у Dota 2. Також дружина створила декілька ілюстрацій для своїх робіт. Вірші написані у стилістиці канадської поетеси Рупі Каур. Для цієї авторки характерними є такі ознаки: короткий формат, відсутність римування (білий вірш) та візуалізація своїх робіт.

Рупі Каур – молода, але всесвітньо відома письменниця. Народилася вона в Індії, але з часом її сім'я емігрувала до Канади. Рупі часто подорожує та проводить різноманітні семінари та виступи. Популярність їй приніс поетичний збірник "Молоко і мед".

Оригінал від Рупі Каур

депресія мовчазна

ти ніколи не почуєш, що вона йде

і раптом це

найгучніший голос у твоїй голові / світлина з офіційної сторінки Рупі Каур у фейсбуці

Варіанти від дружини дотера

ти потрібен був нам раніше

ми б не програли

лінію

це кінець

я повинен –

попрощатися зі своїм MMR / reddit





він не пішов

куди ти намагаєшся піти?

іди, іди, іди

так – ти помер

воно того варте?

досить вмирати поодинці / reddit

ти знущаєшся...?

а-а-а, я помер

я живий

дідько

потрібен телепорт / reddit

забайти їх

виглядає соковито

я тут

це моя улюблена частина

візьми манго / reddit