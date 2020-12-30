Поезія з Dota 2: жінка написала вірші на основі фраз, які використовував її чоловік під час гри
Жінка записувала репліки свого чоловіка під час матчів у Dota 2, а потім написала декілька віршів. Роботи виконані у стилі канадської поетеси Рупі Каур.
На reddit користувач з нікнеймом TsenrEIohC поділився цікавою історією, а точніше, віршами своєї дружини. Пост сподобався іншим користувачам: майже 5,5 тисяч лайків та понад 200 коментарів менше ніж за день.
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Жінка записувала фрази чоловіка, які він використовував під час матчів у Dota 2. Також дружина створила декілька ілюстрацій для своїх робіт. Вірші написані у стилістиці канадської поетеси Рупі Каур. Для цієї авторки характерними є такі ознаки: короткий формат, відсутність римування (білий вірш) та візуалізація своїх робіт.
Оригінал від Рупі Каур
депресія мовчазна
ти ніколи не почуєш, що вона йде
і раптом це
найгучніший голос у твоїй голові / світлина з офіційної сторінки Рупі Каур у фейсбуці
Варіанти від дружини дотера
ти потрібен був нам раніше
ми б не програли
лінію
це кінець
я повинен –
попрощатися зі своїм MMR / reddit
він не пішов
куди ти намагаєшся піти?
іди, іди, іди
так – ти помер
воно того варте?
досить вмирати поодинці / reddit
ти знущаєшся...?
а-а-а, я помер
я живий
дідько
потрібен телепорт / reddit
забайти їх
виглядає соковито
я тут
це моя улюблена частина
візьми манго / reddit
Dota 2Багатокористувацька відеогра, яка була випущена компанією Valve у 2011 році. У грі змагаються 2 команди по 5 гравців у кожній. Геймери контролюють лише одного героя зі спеціальним набором вмінь. Головним завданням є знищення ворожого табору (бази).
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