Авторитетний портал Game Informer назвав найкращих персонажів з відеоігор, які вийшли у 2020 році. Перші два місця зайняли героїні The Last of Us: Part 2.

Журналісти з відомого порталу Game Informer визначили найкращих персонажів відеоігор. У рейтинг могли потрапити лише герої ігор, які вийшли у 2020 році. Геймерів вибір переможця дуже здивував, варто відзначити, що вже не вперше у цьому році. Цікаво Найкраща гра року у Steam за версією користувачів та "Зал слави 2020" від OpenCritic Найкращі персонажі відеоігор у 2020 році за версією Game Informer: Еббі (The Last of Us Part II) Еллі (The Last of Us Part II) Ічибан Касуга (Yakuza: Like a Dragon) Дзін Сакай (Ghost of Tsushima) Майлз Моралес (Spider-Man: Miles Morales) Рассел (Half-Life: Alyx) Мегера (Hades) Джессі (Final Fantasy VII) Касумі (Persona 5 Royal) Джонні Сільверхенд (Cyberpunk 2077) Журналістам з Game Informer сподобався розвиток персонажа Джонні Сільверхенда: від неприємного рокера до гарного помічника головного героя. Касумі з Persona 5 Royal вдало демонструє, що за веселою поведінкою, можуть бути приховані різноманітні таємниці. Джессі з Final Fantasy VII відзначають, як один з найбільших сюрпризів у 2020 році. Мегера з Hades запам'яталася своїм запальним характером та діалогами. Журналісти відзначили, що вона не ворог Загрея, вона просто намагається зупинити його, бо мусить. Мегера з відеогри Hades / світлина з порталу Game Informer Персонаж Рассела з Half-Life: Alyx сподобався через свою легковажність та почуття гумору. Майлз Моралес показав, що не всі супергерої одразу стають крутими. Журналістам з цього порталу сподобався образ недосвідченого супергероя, який ще не визначився за що йому боротися. Дзіна Сакая відзначають за внутрішній конфлікт, з яким стикнувся цей персонаж. Дзін намагається слідувати кодексу, за яким його виховували, але змушений обирати між честю та необхідністю. Ічибана Касугу хвалять за оптимізм та незламний характер навіть за найбезглуздіших обставин. Ічибан Касуга з відеогри Yakuza: Like a Dragon / світлина з порталу Game Informer Журналісти з порталу Game Informer найкращим персонажем року назвали Еббі із The Last of Us Part II, а Еллі залишили лише на другій сходинці. Еллі назвали одним з найскладніших героїв, але недосконалим. Деякі її рішення не сподобалися журналістам, вони вважають, що за її "падінням" дуже важко спостерігати. Героїню Еббі хвалять за еволюцію, яку показали розробники гри: від головного злодія до персонажа, якому можна співпереживати. Через такі кардинальні зміни Еббі й опинилася на вершині цього топу. Еббі та Еллі знову зійшлися на віртуальному полі бою / скріншот з youtube-каналу VGS