Авторитетный портал Game Informer назвал лучших персонажей из видеоигр, которые вышли в 2020 году. Первые два места заняли героини The Last of Us: Part 2.

Журналисты известного портала Game Informer определили лучших персонажей видеоигр. В рейтинг могли попасть лишь герои игр, вышедших в 2020 году. Геймеров выбор победителя очень удивил, стоит отметить, что уже не первый раз в этом году. Интересно Лучшая игра года в Steam по версии пользователей и "Зал славы 2020" от OpenCritic Лучшие персонажи видеоигр в 2020 году по версии Game Informer: Эбби (The Last of Us Part II) Элли (The Last of Us Part II) Ичибан Касуга (Yakuza: Like a Dragon) Дзин Сакай (Ghost of Tsushima) Майлз Моралес (Spider-Man: Miles Morales) Рассел (Half-Life: Alyx) Мегера (Hades) Джесси (Final Fantasy VII) Касуми (Persona 5 Royal) Джонни Сильверхенд (Cyberpunk 2077) Журналистам из Game Informer понравилось развитие персонажа Джонни Сильверхенда: от неприятного рокера к хорошему помощнику главного героя. Касуми с Persona 5 Royal удачно демонстрирует, что за веселым поведением, могут быть скрыты различные тайны. Джесси с Final Fantasy VII отмечают, как один из самых больших сюрпризов в 2020 году. Мегера с Hades запомнилась своим вспыльчивым характером и диалогами. Журналисты отметили, что она не враг Загрея, она просто пытается остановить его, потому что должна. Мегера из видеоигры Hades / фотография с портала Game Informer Персонаж Рассела с Half-Life: Alyx понравился из-за своей легкомысленности и чувства юмора. Майлз Моралес показал, что не все супергерои сразу становятся крутыми. Журналистам с этого портала понравился образ неопытного супергероя, который еще не определился за что ему бороться. Дзина Сакая отмечают за внутренний конфликт, с которым столкнулся этот персонаж. Дзин пытается следовать кодексу, по которому его воспитывали, но вынужден выбирать между честью и необходимостью. Ичибана Касугу хвалят за оптимизм и несгибаемый характер даже при самых нелепых обстоятельствах. Ичибан Касуга из видеоигры Yakuza: Like a Dragon / фотография с портала Game Informer Журналисты портала Game Informer лучшим персонажем года назвали Эбби с The Last of Us Part II, а Элли оставили лишь на второй строчке. Элли назвали одним из самых сложных героев, но несовершенным. Некоторые ее решение не понравились журналистам, они считают, что за ее "падением" очень трудно наблюдать. Героиню Эбби хвалят за эволюцию, которую показали разработчики игры: от главного злодея к персонажу, которому можно сопереживать. За такие кардинальные изменения Эбби и оказалась на вершине этого топа. Эбби и Элли снова сошлись на виртуальном поле боя / скриншот с youtube-канала VGS