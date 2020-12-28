Лучшая игра года в Steam по версии пользователей и "Зал славы 2020" от OpenCritic
Агрегатор рецензий OpenCritic назвал игры, которые попали в "Зал славы 2020". Также уже известны видеоигры, которые получили лучшие оценки от пользователей онлайн-магазина Steam.
Разнообразные порталы и сервисы продолжают подводить итоги 2020 и определять лучшие проекты за этот год. Портал SteamDB опубликовал рейтинг видеоигр, которые получили самые высокие оценки от пользователей Steam в этом году. А известный агрегатор рецензий OpenCritic назвал свой "Зал славы 2020".
Актуально Cyberpunk 2077 и Minecraft в топе: известны видеоигры с лучшей графикой
Лучшие игры в Steam по версии пользователей
Сервис Steam использует для расчета рейтинга видеоигр очень простую формулу: определенное количество положительных отзывов делят на общее их число. Аналитики из портала SteamDB для расчета используют сложную формулу, поэтому их оценка точнее.
В 2020 году по версии пользователей Steam лучшей игрой стала Hades. Это и не удивительно, поскольку немалое количество ведущих изданий также назвало этот проект лучшим в этом году (IGN, Polygon, The Washington Post и многие другие). На второй строчке находится стратегия в реальном времени Factorio, а на третьей – Half-Life: Alyx для систем виртуальной реальности.
Рейтинг видеоигр, которые получили лучшие оценки от пользователей Steam в 2020 году:
- Hades – 97,45%
- Factorio – 97,41%
- Half-Life: Alyx – 96,81%
- Helltaker – 96,57%
- The Henry Stickmin Collection – 96,51%
- Phasmophobia – 96,43%
- ULTRAKILL – 95,64%
- Senren Banka – 95,59%
- Townscaper – 95,51%
- Persona 4 Golden – 95,28%
А в аналогичном рейтинге за все время Hades смогла подняться сразу на 2 место, а Factorio на 3. Выше находится лишь видеоигра Portal 2.
Рейтинг видеоигр, которые получили лучшие оценки от пользователей Steam за все время:
- Portal 2 – 97,57%
- Hades – 97,45%
- Factorio – 97,41%
- The Witcher 3: Wild Hunt – 97,12%
- Terraria – 97,05%
- Half-Life: Alyx – 96,81%
- RimWorld – 96,78%
- The Binding of Isaac: Rebirth – 96,73%
- Stardew Valley – 96,69%
- Portal – 96,67%
Видеоигра Hades стала лучшей в этом году по версии пользователей Steam / фотография из портала Epic Games Store
"Зал славы 2020" от OpenCritic
Агрегатор рецензий OpenCritic назвал 12 видеоигр, которые получили самые высокие оценки в 2020 году от критиков. Возглавила этот рейтинг лучших видеоигра Hades, а The Last of Us: Part II лишь вторая в этом топе, хотя стала лидером по количеству наград на The Game Awards 2020 и Golden Joystick Awards 2020. Замыкает тройку лучших снова видеоигра Half-Life: Alyx.
Игра Cyberpunk 2077 из-за проблем с консольными версиями осталась вне топа. Persona 5 Royal (94 балла) и Mortal Kombat 11 Ultimate (90 баллов) тоже не попали в рейтинг лучших, потому что это только переиздания, а не полноценные проекты.
"Зал славы 2020":
- Hades – 94 балла
- The Last of Us: Part II – 93 балла
- Half-Life: Alyx – 92 балла
- Demon’s Souls (2020 Remake) – 92 балла
- Microsoft Flight Simulator – 92 балла
- Crusader Kings III – 91 балл
- Ori and the Will of the Wisps – 90 баллов
- Animal Crossing: New Horizons – 90 баллов
- Dreams – 90 баллов
- DOOM Eternal – 90 баллов
- Legends of Runeterra – 90 баллов
- Until You Fall – 90 баллов
The Last of Us: Part II в рейтинге от OpenCritic только на второй строчке / фотография с портала The Ringer
Поделиться новостью
-
Трагическая пасхалка из игры Cyberpunk 2077: сюрприз для друга стал данью памяти28 декабря 2020 , 18:59
-
Покорение Эвереста в Minecraft: стример поднялся на виртуальную вершину за 4 часа27 декабря 2020 , 18:01
-
Почему киберспорт это не искусственный проект: огромные призовые фонды и известные бренды23 декабря 2020 , 18:00