Агрегатор рецензий OpenCritic назвал игры, которые попали в "Зал славы 2020". Также уже известны видеоигры, которые получили лучшие оценки от пользователей онлайн-магазина Steam.

Разнообразные порталы и сервисы продолжают подводить итоги 2020 и определять лучшие проекты за этот год. Портал SteamDB опубликовал рейтинг видеоигр, которые получили самые высокие оценки от пользователей Steam в этом году. А известный агрегатор рецензий OpenCritic назвал свой "Зал славы 2020".

Лучшие игры в Steam по версии пользователей

Сервис Steam использует для расчета рейтинга видеоигр очень простую формулу: определенное количество положительных отзывов делят на общее их число. Аналитики из портала SteamDB для расчета используют сложную формулу, поэтому их оценка точнее.

В 2020 году по версии пользователей Steam лучшей игрой стала Hades. Это и не удивительно, поскольку немалое количество ведущих изданий также назвало этот проект лучшим в этом году (IGN, Polygon, The Washington Post и многие другие). На второй строчке находится стратегия в реальном времени Factorio, а на третьей – Half-Life: Alyx для систем виртуальной реальности.

Рейтинг видеоигр, которые получили лучшие оценки от пользователей Steam в 2020 году:

Hades – 97,45% Factorio – 97,41% Half-Life: Alyx – 96,81% Helltaker – 96,57% The Henry Stickmin Collection – 96,51% Phasmophobia – 96,43% ULTRAKILL – 95,64% Senren Banka – 95,59% Townscaper – 95,51% Persona 4 Golden – 95,28%

А в аналогичном рейтинге за все время Hades смогла подняться сразу на 2 место, а Factorio на 3. Выше находится лишь видеоигра Portal 2.

Рейтинг видеоигр, которые получили лучшие оценки от пользователей Steam за все время:

Portal 2 – 97,57% Hades – 97,45% Factorio – 97,41% The Witcher 3: Wild Hunt – 97,12% Terraria – 97,05% Half-Life: Alyx – 96,81% RimWorld – 96,78% The Binding of Isaac: Rebirth – 96,73% Stardew Valley – 96,69% Portal – 96,67%

Видеоигра Hades стала лучшей в этом году по версии пользователей Steam / фотография из портала Epic Games Store

"Зал славы 2020" от OpenCritic

Агрегатор рецензий OpenCritic назвал 12 видеоигр, которые получили самые высокие оценки в 2020 году от критиков. Возглавила этот рейтинг лучших видеоигра Hades, а The Last of Us: Part II лишь вторая в этом топе, хотя стала лидером по количеству наград на The Game Awards 2020 и Golden Joystick Awards 2020. Замыкает тройку лучших снова видеоигра Half-Life: Alyx.

Игра Cyberpunk 2077 из-за проблем с консольными версиями осталась вне топа. Persona 5 Royal (94 балла) и Mortal Kombat 11 Ultimate (90 баллов) тоже не попали в рейтинг лучших, потому что это только переиздания, а не полноценные проекты.

"Зал славы 2020":

Hades – 94 балла The Last of Us: Part II – 93 балла Half-Life: Alyx – 92 балла Demon’s Souls (2020 Remake) – 92 балла Microsoft Flight Simulator – 92 балла Crusader Kings III – 91 балл Ori and the Will of the Wisps – 90 баллов Animal Crossing: New Horizons – 90 баллов Dreams – 90 баллов DOOM Eternal – 90 баллов Legends of Runeterra – 90 баллов Until You Fall – 90 баллов

The Last of Us: Part II в рейтинге от OpenCritic только на второй строчке / фотография с портала The Ringer