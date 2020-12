Агрегатор рецензій OpenCritic назвав ігри, які потрапили у "Зал слави 2020". Також вже відомі відеогри, які отримали найкращі оцінки від користувачів онлайн-магазину Steam.

Різноманітні портали та сервіси продовжують підбивати підсумки 2020 та визначати найкращі проєкти за цей рік. Портал SteamDB опублікував рейтинг відеоігор, які отримали найвищі оцінки від користувачів Steam у цьому році. А відомий агрегатор рецензій OpenCritic назвав свій "Зал слави 2020".

Актуально Cyberpunk 2077 та Minecraft у топі: відомі відеоігри з найкращою графікою

Найкращі ігри у Steam за версією користувачів

Сервіс Steam використовує для розрахунку рейтингу відеоігор дуже просту формулу: певну кількість позитивних відгуків ділять на загальне їх число. Аналітики з порталу SteamDB для розрахунку використовують складнішу формулу, тому їх оцінка точніше.

У 2020 році за версією користувачів Steam найкращою грою стала Hades. Це й не дивно, бо чимала кількість провідних видань також назвала цей проєкт найкращим у цьому році (IGN, Polygon, The Washington Post та чимало інших). На другій сходинці знаходиться стратегія у реальному часі Factorio, а на третій – Half-Life: Alyx для систем віртуальної реальності.

Рейтинг відеоігор, які отримали найкращі оцінки від користувачів Steam у 2020 році:

Hades – 97,45% Factorio – 97,41% Half-Life: Alyx – 96,81% Helltaker – 96,57% The Henry Stickmin Collection – 96,51% Phasmophobia – 96,43% ULTRAKILL – 95,64% Senren Banka – 95,59% Townscaper – 95,51% Persona 4 Golden – 95,28%

А в аналогічному рейтингу за весь час Hades змогла піднятися одразу на 2 сходинку, а Factorio на 3. Вище знаходиться лише відеогра Portal 2.

Рейтинг відеоігор, які отримали найкращі оцінки від користувачів Steam за весь час:

Portal 2 – 97,57% Hades – 97,45% Factorio – 97,41% The Witcher 3: Wild Hunt – 97,12% Terraria – 97,05% Half-Life: Alyx – 96,81% RimWorld – 96,78% The Binding of Isaac: Rebirth – 96,73% Stardew Valley – 96,69% Portal – 96,67%

Відеогра Hades стала найкращою у цьому році за версією користувачів Steam / світлина з порталу Epic Games Store

"Зал слави 2020" від OpenCritic

Агрегатор рецензій OpenCritic назвав 12 відеоігор, які отримали найвищі оцінки у 2020 році від критиків. Очолила цей рейтинг найкращих відеогра Hades, а The Last of Us: Part II лише друга у цьому топі, хоча стала лідером за кількістю нагород на The Game Awards 2020 та Golden Joystick Awards 2020. Замикає трійку найкращих знову відеогра Half-Life: Alyx.

Гра Cyberpunk 2077 через проблеми з консольними версіями залишилася поза топом. Persona 5 Royal (94 бали) та Mortal Kombat 11 Ultimate (90 балів) також не потрапили до рейтингу найкращих, бо це лише перевидання, а не повноцінні проєкти.

"Зал слави 2020":

Hades – 94 бали The Last of Us: Part II – 93 бали Half-Life: Alyx – 92 бали Demon's Souls (2020 Remake) – 92 бали Microsoft Flight Simulator – 92 бали Crusader Kings III – 91 бал Ori and the Will of the Wisps – 90 балів Animal Crossing: New Horizons – 90 балів Dreams – 89 балів DOOM Eternal – 89 балів Legends of Runeterra – 88 балів Until You Fall – 88 балів

The Last of Us: Part II у рейтингу від OpenCritic лише на другій сходинці / світлина з порталу The Ringer