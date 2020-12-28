Найкраща гра року у Steam за версією користувачів та "Зал слави 2020" від OpenCritic
Агрегатор рецензій OpenCritic назвав ігри, які потрапили у "Зал слави 2020". Також вже відомі відеогри, які отримали найкращі оцінки від користувачів онлайн-магазину Steam.
Різноманітні портали та сервіси продовжують підбивати підсумки 2020 та визначати найкращі проєкти за цей рік. Портал SteamDB опублікував рейтинг відеоігор, які отримали найвищі оцінки від користувачів Steam у цьому році. А відомий агрегатор рецензій OpenCritic назвав свій "Зал слави 2020".
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Найкращі ігри у Steam за версією користувачів
Сервіс Steam використовує для розрахунку рейтингу відеоігор дуже просту формулу: певну кількість позитивних відгуків ділять на загальне їх число. Аналітики з порталу SteamDB для розрахунку використовують складнішу формулу, тому їх оцінка точніше.
У 2020 році за версією користувачів Steam найкращою грою стала Hades. Це й не дивно, бо чимала кількість провідних видань також назвала цей проєкт найкращим у цьому році (IGN, Polygon, The Washington Post та чимало інших). На другій сходинці знаходиться стратегія у реальному часі Factorio, а на третій – Half-Life: Alyx для систем віртуальної реальності.
Рейтинг відеоігор, які отримали найкращі оцінки від користувачів Steam у 2020 році:
- Hades – 97,45%
- Factorio – 97,41%
- Half-Life: Alyx – 96,81%
- Helltaker – 96,57%
- The Henry Stickmin Collection – 96,51%
- Phasmophobia – 96,43%
- ULTRAKILL – 95,64%
- Senren Banka – 95,59%
- Townscaper – 95,51%
- Persona 4 Golden – 95,28%
А в аналогічному рейтингу за весь час Hades змогла піднятися одразу на 2 сходинку, а Factorio на 3. Вище знаходиться лише відеогра Portal 2.
Рейтинг відеоігор, які отримали найкращі оцінки від користувачів Steam за весь час:
- Portal 2 – 97,57%
- Hades – 97,45%
- Factorio – 97,41%
- The Witcher 3: Wild Hunt – 97,12%
- Terraria – 97,05%
- Half-Life: Alyx – 96,81%
- RimWorld – 96,78%
- The Binding of Isaac: Rebirth – 96,73%
- Stardew Valley – 96,69%
- Portal – 96,67%
Відеогра Hades стала найкращою у цьому році за версією користувачів Steam / світлина з порталу Epic Games Store
"Зал слави 2020" від OpenCritic
Агрегатор рецензій OpenCritic назвав 12 відеоігор, які отримали найвищі оцінки у 2020 році від критиків. Очолила цей рейтинг найкращих відеогра Hades, а The Last of Us: Part II лише друга у цьому топі, хоча стала лідером за кількістю нагород на The Game Awards 2020 та Golden Joystick Awards 2020. Замикає трійку найкращих знову відеогра Half-Life: Alyx.
Гра Cyberpunk 2077 через проблеми з консольними версіями залишилася поза топом. Persona 5 Royal (94 бали) та Mortal Kombat 11 Ultimate (90 балів) також не потрапили до рейтингу найкращих, бо це лише перевидання, а не повноцінні проєкти.
"Зал слави 2020":
- Hades – 94 бали
- The Last of Us: Part II – 93 бали
- Half-Life: Alyx – 92 бали
- Demon's Souls (2020 Remake) – 92 бали
- Microsoft Flight Simulator – 92 бали
- Crusader Kings III – 91 бал
- Ori and the Will of the Wisps – 90 балів
- Animal Crossing: New Horizons – 90 балів
- Dreams – 89 балів
- DOOM Eternal – 89 балів
- Legends of Runeterra – 88 балів
- Until You Fall – 88 балів
The Last of Us: Part II у рейтингу від OpenCritic лише на другій сходинці / світлина з порталу The Ringer
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