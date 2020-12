Експерти з порталу Digital Foundry назвали свій рейтинг відеоігор з найкращою графікою за 2020 рік. Також журналісти виділили окремо декілька цікавих проєктів.

Спеціалісти з Digital Foundry на своєму youtube-каналі опублікували дуже цікаве відео. Журналісти склали свій рейтинг відеоігор з найкращою графікою.

Актуально Лутбокси у відеоіграх небезпечні: відомі результати дослідження британських аналітиків

До топу могли потрапити лише відеоігри, які вийшли у 2020 році чи проєкти, які отримали глобальні оновлення у цьому ж році. Також враховувалися ігри, які виходили лише на PC, Xbox й PlayStation. Всього журналісти виділили 9 відеоігор, а кожний проєкт отримав своє місце у цьому рейтингу.

Рейтинг відеоігор з найкращою графікою від Digital Foundry:

Cyberpunk 2077 Marvel's Spider-Man: Miles Morales Microsoft Flight Simulator Half-Life: Alyx The Last of Us Part II Demon's Souls Doom Eternal Ori and The Will of the Wisps Minecraft RTX

Журналісти цього порталу вважають Cyberpunk 2077 найкрасивішою грою у 2020 році. Їм сподобався масштаб та деталізація відеогри, а також використання ретрейсингу для глобального освітлення. Спеціалісти відзначили, що першу сходинку отримала лише версія цієї гри для PC. Marvel's Spider-Man: Miles Morales хвалять за ретрейсинг у відкритому світі, бо віддзеркалення тут видно здалеку. Також журналістам сподобалася нова система рендеру волосся у цьому проєкті. Microsoft Flight Simulator відзначають за реалістичні та деталізовані літаки, а також за Землю у масштабі 1:1.

Ретрейсинг у відеогрі Cyberpunk 2077 – відео

Half-Life: Alyx називають одним з найкращих проєктів для систем VR. The Last of Us Part II хвалять за прекрасну роботу розробників цієї відеогри. Журналістам сподобалися масштабні локації, моделі персонажів та освітлення у грі. У ремейку Demon's Souls відзначають вражаючу роботу з освітленням та тесселяцією, а також дуже швидкі завантаження. DOOM Eternal хвалять за деталізовані текстури та геометрію рівнів, а Ori and The Will of the Wisps прекрасно демонструє можливості ігрового рушія Unity. Відеогра Minecraft у цьому році отримала підтримку трасування променів та стала виглядати вражаюче, але технічно це вже старий проєкт.

Дивіться трейлер Minecraft RTX – відео

Варті уваги, на думку Digital Foundry: